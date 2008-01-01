Kolejne pięć osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym oszustw metodą „na policjanta” Powrót Drukuj Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali kolejne pięć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami metodą „na policjanta”. Wśród zatrzymanych jest 27-letnia kobieta oraz czterech mężczyzn w wieku od 24 do 48 lat. Podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Początek przestępczego procederu miał miejsce w październiku 2024 roku. Jak ustalili śledczy, zorganizowana grupa przestępcza działała na terenie całego kraju, wykorzystując metodę oszustwa „na policjanta”. Jej członkowie podszywali się pod funkcjonariuszy Policji, CBŚP lub pracowników prokuratury, przekonując pokrzywdzonych, że ich oszczędności są zagrożone lub że biorą udział w tajnej akcji służb. W wyniku działań grupy ofiary straciły co najmniej 820 tysięcy złotych, choć rzeczywista kwota strat może być znacznie wyższa. W listopadzie 2025 roku policjanci zatrzymali trzy osoby pełniące kluczowe role logistyczne w strukturze przestępczej, którym przedstawiono łącznie 41 zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw (szczegóły TUTAJ).

17 czerwca 2026 roku Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego, Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz innych wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi, we wczesnych godzinach porannych zatrzymali kolejne pięć osób powiązanych z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami metodą „na policjanta”. Funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania w miejscu zamieszkania zatrzymanych. W wyniku przeszukania pomieszczeń śledczy zabezpieczyli telefony komórkowe.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw. Podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Jeden z zatrzymanych 40-letni mężczyzna działał w warunkach recydywy, grozi mu podwyższony wymiar kary. Ponadto jeden z zatrzymanych, 24-letni mężczyzna okazał się być osobą poszukiwaną przez organy ścigania. W związku ze sprawą od początku zatrzymano 19 osób. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Przypominamy jak nie dać się oszukać metodą „na policjanta”.

Policjanci nigdy nie proszą przez telefon o przekazanie pieniędzy, wykonanie przelewu ani podanie danych do konta bankowego.

Jeśli rozmówca podaje się za funkcjonariusza, rozłącz się i samodzielnie skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Nie działaj pod presją czasu. Oszuści często wywołują poczucie zagrożenia i nakłaniają do natychmiastowych decyzji.

Nigdy nie przekazuj gotówki, kart płatniczych, kodów BLIK ani danych logowania nieznanym osobom.

W razie wątpliwości skonsultuj się z rodziną lub zaufaną osobą przed podjęciem jakichkolwiek działań.

Pamiętaj, każdą podejrzaną próbę wyłudzenia zgłoś na Policję.

mł. asp. Izabela Wypychowska