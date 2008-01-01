Łowiccy kryminalni zabezpieczyli ponad 4 kg narkotyków Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu przeprowadzili skuteczną akcję, w wyniku której zabezpieczyli ponad 4 kilogramy różnego rodzaju narkotyków i zatrzymali w tej sprawie dwóch mężczyzn. Sąd zastosował wobec nich 3 miesięczny areszt tymczasowy. Za posiadanie znacznych ilości środków odurzających grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Łowiccy kryminalni od pewnego czasu zajmowali się rozpracowaniem procederu narkotykowego na terenie powiatu łowickiego w ramach zwalczania przestępczości narkotykowej. Funkcjonariusze uzyskali informację, że na terenie kompleksu leśnego w gminie Łyszkowice mieszkaniec powiatu łowickiego może ukrywać znaczne ilości narkotyków. 24 czerwca 2026 r. policjanci po długotrwałej obserwacji wspomnianego miejsca na gorącym uczynku zatrzymali 33-latka, który w specjalnie przygotowanych pojemnikach ukrył narkotyki. Kolejne przeszukania u zatrzymanego z udziałem psa tropiącego pozwoliły zabezpieczyć inne zabronione substancje. Kryminalni podczas tej akcji zabezpieczyli ponad 4 kg narkotyków- amfetaminę i mefedron. Łowiccy policjanci w tej sprawie przeszukali inną posesję na terenie powiatu skierniewickiego. Dobre rozpoznanie pozwoliło na zabezpieczenie kolejnych substancji zabronionych. Kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji zatrzymali pod wytypowanym adresem 38-letniego mężczyznę, który był poszukiwany celem odbycia kary więzienia. Mężczyzna posiadał znaczne ilości narkotyków. Policjanci ujawnili u niego 166 gramów różnego rodzaju środków odurzających i psychoaktywnych.

Wszystkie ujawnione substancje zostały zabezpieczone przez policjantów. Mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnej celi. Obaj usłyszeli już zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków.

Na wniosek śledczych, prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie aresztu tymczasowego. 26 czerwca 2026 r. sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec 33-latka i 38-latka trzymiesięczny areszt tymczasowy. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Dzięki działaniom kryminalnych z rynku zostały wyeliminowane znaczne ilości niebezpiecznych substancji, które mogły trafić do młodzieży i dorosłych, niosąc realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców naszego powiatu.