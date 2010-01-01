Poszukiwany od 2024 roku zatrzymany w Peru trafił już do Polski Powrót Drukuj Wieloetapowe ustalenia i międzynarodowa współpraca służb doprowadziły do zatrzymania mężczyzny poszukiwanego od 2024 roku, za którym wystawione zostały listy gończe oraz czerwona nota Interpolu. Dzięki determinacji i skutecznej pracy funkcjonariuszy z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, 43-latek został zlokalizowany i zatrzymany na terenie Peru. Po sfinalizowaniu procedury ekstradycyjnej, 2 lipca 2026 roku został przetransportowany do Polski, gdzie odpowie za poważne przestępstwa.

Mężczyzna od 2024 roku unikał organów ścigania zmieniając cały czas miejsca pobytu. Pomimo wielu przeszkód, policjanci z Łodzi nie zaprzestali działań. Przełom nastąpił, gdy funkcjonariusze ustalili, że poszukiwany może przebywać na terenie Ameryki Południowej. We współpracy z oficerem łącznikowym nawiązano kontakt z tamtejsza Policją. Ustalono możliwe miejsce jego pobytu na terenie Peru, gdzie 10 października 2025 roku został zatrzymany. Od tego momentu rozpoczęła się procedura ekstradycyjna, której finał nastąpił 2 lipca – wtedy to mężczyzna został przetransportowany do Polski.

Zatrzymany na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi ma do odbycia karę ponad 8 lat pozbawienia wolności. Zarzuca mu się między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledczy przypisują mu również udział w grupie przestępczej specjalizującej się w wyłudzaniu pieniędzy metodą „na policjanta”, gdzie oszukiwał głównie starsze osoby. Na swoim koncie ma również przestępstwa narkotykowe.

Finalizacja ekstradycji to efekt zaangażowania i profesjonalizmu łódzkich policjantów, którzy mimo upływu czasu konsekwentnie dążyli do zatrzymania osoby ukrywającej się przed wymiarem sprawiedliwości. To także kolejny przykład na to, że ścisła współpraca międzynarodowa oraz determinacja funkcjonariuszy mogą doprowadzić do zatrzymania nawet najbardziej ostrożnych i doświadczonych przestępców. Mężczyzna trafił już do jednostki penitencjarnej, gdzie odbywać będzie zasądzoną karę.

mł. asp. Mateusz Piliński

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