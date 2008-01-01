Uroczyste obchody Święta Policji w Łodzi Powrót Drukuj Uroczysty apel z okazji Łódzkich Obchodów Święta Policji odbył się na Placu Henryka Dąbrowskiego w Łodzi w ramach 107. rocznicy powstania Policji Państwowej. Wydarzenie było okazją do wręczenia odznaczeń, medali oraz aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne, a także złożenia ślubowania przez 130 nowo przyjętych funkcjonariuszy garnizonu łódzkiego. Tegoroczne obchody miały wyjątkowy charakter również ze względu na jubileusze 100-lecia sportu w Policji oraz 100-lecia służby dzielnicowych w Polsce, które podkreślają wieloletnią tradycję, rozwój formacji oraz wartości, które od lat stanowią fundament policyjnej służby.

W środę, 15 lipca 2026 roku, na Placu Henryka Dąbrowskiego w Łodzi odbyły się uroczyste wojewódzkie obchody Święta Policji, zorganizowane wspólnie przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi oraz Komendę Miejską Policji w Łodzi. Wydarzenie było okazją do uhonorowania wyróżnionych funkcjonariuszy, ale także do wyrażenia wdzięczności wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom Policji za codzienną, odpowiedzialną i pełną poświęcenia służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa łódzkiego.

24 lipca 1919 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał do życia Policję Państwową, powierzając jej odpowiedzialność za ochronę bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz życia i zdrowia obywateli. Tegoroczne Święto Policji ma również wyjątkowy wymiar z uwagi na dwa jubileusze 100-lecie sportu w Policji oraz 100-lecie służby dzielnicowych w Polsce. To symboliczne przypomnienie, że skuteczność formacji opiera się nie tylko na profesjonalizmie i dyscyplinie, ale również na sprawności, wytrwałości oraz bliskiej współpracy ze społeczeństwem. Dzielnicowi od stu lat pozostają policjantami pierwszego kontaktu, budując relacje z lokalnymi społecznościami i realizując działania profilaktyczne.

Uroczystości poprzedziła Msza Św. w kościele pw. Św. Teresy i Św. Jana Bosko w Łodzi w intencji policjantów oraz pracowników Policji.

Tegoroczne obchody rozpoczęły się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektorowi Tomaszowi Michułce przez dowódcę uroczystości nadkomisarza Bartłomieja Kurowskiego. Następnie odbył się przegląd pododdziałów, podniesienie Flagi Państwowej na maszt oraz odegranie Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej przez Nieetatową Orkiestrę Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, pod kierownictwem kapelmistrza sierżanta Kamila Streit - Wlaźlaka.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, nadinsp. Arkadiusz Sylwestrzak przywitał zaproszonych gości słowami: „Spotykamy się dziś w wyjątkowym gronie, by wspólnie świętować 107. rocznicę powołania Policji Państwowej. To wyjątkowy dzień, w którym z dumą oddajemy hołd wszystkim policjantkom, policjantom oraz pracownikom Policji, za ich codzienną, odpowiedzialną i pełną poświęcenia służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli.”

Swoją obecnością zaszczycili nas: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Tomasz Michułka, Wojewoda Łódzki Pani Dorota Ryl, Marszałek Województwa Łódzkiego Pani Joanna Skrzydlewska, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Piotr Wojtysiak, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Pani Magdalena Werstak, Doradca Prezydenta RP Pan Karol Piskorski, Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Olczyk, Komendant Szkoły Policji Ruchu Drogowego w Sieradzu insp. Maciej Marciniak, Prokurator Regionalny w Łodzi Pan Dariusz Sowik, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Marcin Dulas, Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi płk SG Dorota Frąk, Dowódca Garnizonu Łódź płk Zenon Mroch, Szef Ośrodka Zamiejscowego w Łodzi Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Artur Świątek, Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Łodzi płk Marcin Łazarski, przedstawiciele duchowieństwa: Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi ksiądz porucznik Jacek Syjud, Prawosławny Kapelan ksiądz Paweł Sidoruk, byli Komendanci Wojewódzcy Policji w Łodzi: nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Ławniczak, nadinsp. w st. spocz. Dariusz Banachowicz, nadinsp. w st. spocz. Sławomir Litwin, emerytowani Komendanci Miejscy Policji oraz wszyscy policyjni emeryci i renciści, Dyrektor Szpitala MSWiA w Łodzi dr n. med. Robert Starzec, przewodniczący i przewodniczące oraz przedstawiciele policyjnych i cywilnych związków zawodowych: mł. insp. Krzysztof Balcer, podinsp . Tomasz Borowiecki, asp. Sebastian Kowalski, Pani Aneta Radońska-Dubielak, Pani Maja Olech, członek Rady Historycznej Komendanta Głównego Policji Prezes Zarządu łódzkiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r .” Jarosław Olbrychowski, Radca w Urzędzie Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Tomasz Stachurski, naczelnicy: Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, kadra kierownicza łódzkiego garnizonu na czele z Zastępcami Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi: insp. Adam Jurek, insp. Anita Tim-Warchał, insp . Mariusz Siejka, Komendant Miejski Policji w Łodzi mł. insp. Mariusz Ślimiński.

Podczas uroczystego apelu wręczone zostały medale, odznaczenia oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne wyróżnionym policjantkom, policjantom i pracownikom Policji województwa łódzkiego, a także osobom szczególnie zasłużonym dla poprawy bezpieczeństwa.

Decyzją Komendanta Głównego Policji z dniem 24 lipca 2026 roku na wyższe stopnie w korpusie oficerów starszych awansowało łącznie 41 funkcjonariuszy, w tym 7 na stopień inspektora Policji, 10 na stopień młodszego inspektora oraz 24 na stopień podinspektora. Wśród wyróżnionych mianowanie na stopień inspektora Policji z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Tomasza Michułki odebrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi młodszy inspektor Mariusz Siejka.

Z kolei Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi mianował na wyższe stopnie służbowe 616 funkcjonariuszy garnizonu łódzkiego. Awanse otrzymało 84 funkcjonariuszy w korpusie oficerów młodszych, 375 w korpusie aspirantów oraz 157 w korpusie podoficerów i posterunkowych.

Uroczystość była również okazją do uhonorowania policjantów za wzorową i wieloletnią służbę. Odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymało 61 funkcjonariuszy, w tym 6 złotych, 6 srebrnych i 49 brązowych odznak. Odznaką „Za Zasługi dla Policji” wyróżniono 10 osób (2 srebrnymi i 8 brązowymi odznakami), natomiast honorową odznakę „Za Zasługi dla KWP w Łodzi” otrzymało 8 dzielnicowych, a także Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Tomasz Michułka.

Medalem za "Długoletnią służbę" uhonorowano 48 funkcjonariuszy i pracowników Policji garnizonu łódzkiego ( w tym 5 złotych medali, 36 srebrnych i 7 brązowych).

Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia resortowe. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju wyróżniony został Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Arkadiusz Sylwestrzak, natomiast brązowy medal otrzymał dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi mł. insp. Krzysztof Jarmusz.

Ponadto Medalem „Pro Patria” odznaczeni zostali Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Arkadiusz Sylwestrzak oraz Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Piotr Wojtysiak. Medal „Pro Patria” to cywilne odznaczenie resortowe przyznawane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Otrzymują go osoby i instytucje szczególnie zasłużone w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, opiece nad miejscami pamięci oraz krzewieniu patriotyzmu.

Jednym z najważniejszych momentów uroczystości było również ślubowanie 130 nowo przyjętych funkcjonariuszy, którzy rozpoczynają służbę w garnizonie łódzkim. Młodzi adepci po szkoleniu podstawowym trafią do kilkunastu jednostek naszego garnizonu, by strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli.

Na koniec głos zabrali: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Tomasz Michułka, Wojewoda Łódzki Pani Dorota Ryl, Marszałek Województwa Łódzkiego Pani Joanna Skrzydlewska, Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska, oraz Artur Świątek Szef Ośrodka Zamiejscowego w Łodzi Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, którzy w swoich wystąpieniach podziękowali policjantom za ich służbę, wyrazili uznanie za codzienne zaangażowanie oraz złożyli życzenia dalszych sukcesów w służbie oraz życiu prywatnym.

Uroczysty apel zwieńczyła defilada Kompanii Honorowej Łódzkiego Garnizonu Policji oraz pocztów sztandarowych biorących udział w ceremonii, przy akompaniamencie Nieetatowej Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, która odegrała ,,Warszawiankę”. Ten podniosły akcent nadał wydarzeniu wyjątkowy charakter, pozostawiając w pamięci uczestników niezapomniane wrażenia oraz atmosferę pełną szacunku dla tradycji i służby.

mł. asp. Izabela Wypychowska

foto mł. asp. Mateusz Piliński

video mł. asp. Izabela Wypychowska

Film Uroczyste obchody Święta Policji w Łodzi