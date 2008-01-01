Nieletni uciekał przed policyjną kontrolą. Nagrywał swoją brawurową jazdę kamerą sportową Powrót Drukuj Nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe, po drodze dopuścił się szeregu niebezpiecznych wykroczeń, a swoją ucieczkę rejestrował kamerą sportową. Po zatrzymaniu okazało się, że kierowany przez niespełna 17-letniego mieszkańca powiatu pabianickiego elektryczny jednoślad nie był zarejestrowany ani ubezpieczony. Teraz za swoje czyny nastolatek odpowie przed sądem rodzinnym.

13 lipca 20206r około godziny 16:30 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach zatrzymali do kontroli kierującego pojazdem posiadającym cechy motocykla. Interwencja miała miejsce na ul. 20-go Stycznia w Pabianicach. Kiedy policjanci podeszli do młodego mężczyzny poruszającego się jednośladem, ten energicznie ruszył z miejsca i zaczął uciekać w kierunku Rydzyn. Mundurowi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa podjęli pościg za kierującym. Młody mężczyzna zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe wydawane przez oznakowany motocykl. Podczas ucieczki ulicami gminy Pabianice popełnił szereg wykroczeń takich jak: jazda z nadmierną prędkością, wyprzedzanie pojazdu na oznakowanym przejściu dla pieszych, naruszenie obowiązek jazdy prawostronnej. Ostatecznie zatrzymał się w Pawlikowicach.

Niespełna 17-letni mieszkaniec powiatu pabianickiego jechał bez uprawnień. Swoją ucieczkę nagrywał kamerą sportową. Na miejsce interwencji został wezwany jego ojciec. W obecności mężczyzny nastolatek został przebadany alkomatem. Był trzeźwy. Pojazd, którym jechał został zabezpieczony do dalszych czynności procesowych, poddany oględzinom i przetransportowany do Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. Elektryczny jednoślad nie był zarejestrowany, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, tablicy rejestracyjnej ani dowodu rejestracyjnego. O braku obowiązkowego ubezpieczenia OC powiadomiony zostanie również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Już jeden dzień przerwy w ochronie wystarczy, aby wszczęto procedurę administracyjną i nałożno karę finansową. Jej wysokość ustalana jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i zależy od dwóch kluczowych czynników: rodzaju pojazdu oraz długości przerwy w ubezpieczeniu. System przewiduje trzy progi czasowe – do 3 dni, od 4 do 14 dni oraz powyżej 14 dni – a każdy z nich odpowiada określonemu procentowi pełnej stawki.



Nieletni odpowie przed sądem rodzinnym za popełnione czyny karalne. Nie uniknie odpowiedzialności za szereg wykroczeń, których się dopuścił oraz przestępstwa: niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego oraz rażące przekroczenie prędkości i naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego.

Policjanci przypominają, że każda próba ucieczki przed kontrolą drogową stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia nie tylko samego kierującego, ale również innych uczestników ruchu drogowego. Chwila brawury może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń, których konsekwencje pozostają na całe życie. Nadmierna prędkość, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, ignorowanie sygnalizacji świetlnej czy poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy znacząco zwiększają ryzyko wypadku.



Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby niepełnoletnie korzystające z motocykli, motorowerów oraz pojazdów elektrycznych. Rodzice i opiekunowie powinni interesować się tym, jakim pojazdem poruszają się ich dzieci, czy posiada on wymagane wyposażenie, jest dopuszczony do ruchu oraz czy młody kierujący posiada odpowiednie uprawnienia. Warto również rozmawiać z młodzieżą o odpowiedzialności na drodze i konsekwencjach podejmowania ryzykownych decyzji pod wpływem emocji lub chęci zaimponowania innym.



Przypominamy również, że każdy pojazd, który zgodnie z przepisami podlega rejestracji, powinien posiadać ważne badanie techniczne, obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz być zarejestrowany. Niedopełnienie tych obowiązków wiąże się z odpowiedzialnością administracyjną i finansową, niezależnie od odpowiedzialności za popełnione wykroczenia lub przestępstwa.



Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz stosowanie się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Policji. Zatrzymanie do kontroli drogowej jest rutynową czynnością, a spokojne i odpowiedzialne zachowanie pozwala uniknąć niepotrzebnego zagrożenia oraz poważnych konsekwencji prawnych. Bezpieczeństwo na drogach zależy od odpowiedzialnych decyzji każdego kierującego – zarówno dorosłego, jak i młodego uczestnika ruchu drogowego.

/Na nagraniu widać brawurową ucieczkę nieletniego, podczas której łamie on szereg przepisów ruchu drogowego. Film kończy się zatrzymaniem kierującego./

podkomisarz Agnieszka Jachimek