67-latek z zarzutem zabójstwa. Sąd zastosował tymczasowy areszt Powrót Drukuj Trzy miesiące w areszcie spędzi 67-letni mężczyzna podejrzany o zabójstwo swojego 63-letniego znajomego. Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu. Za popełnione przestępstwo grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

18 lipca 2026 roku, po godzinie 20 radomszczańscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że w jednym z domów na terenie gminy Gidle znajduje się mężczyzna, który nie daje oznak życia. Pod wskazany adres natychmiast skierowano patrol. Po przybyciu na miejsce policjanci zastali leżące zwłoki 63-letniego mężczyzny. Mężczyzna posiadał ranę kłutą w okolicy klatki piersiowej. Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon. W budynku przebywał również 67-letni mężczyzna. Badanie wykazało, że był nietrzeźwy. 67-latek został zatrzymany przez policjantów.

Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali mundurowi pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady kryminalistyczne oraz przesłuchali świadków. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu zabójstwa.

21 lipca 2026 roku Sąd Rejonowy w Radomsku, przychylając się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Radomsku, zastosował wobec 67-letniego podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Za przestępstwo zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

aspirant Dariusz Kaczmarek

Film https://www.youtube.com/watch?v=r9cnmK45CXg Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.