Łódzcy policjanci zlikwidowali „dziuplę” samochodową i zatrzymali czterech mężczyzn Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Łodzi zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej przeprowadzili wspólne działania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego skierowane przeciwko złodziejom aut z systemem bezkluczykowym. Efektem akcji było zatrzymanie czterech mężczyzn podejrzewanych o związek z kradzieżami pojazdów oraz ujawnienie tzw. „dziupli” samochodowej.

Policjanci od dłuższego czasu prowadzili intensywne czynności operacyjne ukierunkowane na wykrywanie sprawców kradzieży z włamaniem do pojazdów wyposażonych w system bezkluczykowy. Zgromadzony materiał oraz wnikliwe rozpoznanie pozwoliły wytypować samochód, którym mogli poruszać się członkowie grupy przestępczej, a także ustalić miejsce, gdzie znajdowała się „dziupla” samochodowa. Trop doprowadził funkcjonariuszy do województwa kujawsko-pomorskiego.



21 lipca 2026 roku, po godzinie 4.00, policjanci przystąpili do realizacji zaplanowanych działań. Na jednej z dróg zauważyli samochód marki Audi, którego kierujący mógł mieć związek z przestępczym procederem. Mężczyzna pozostawił auto na terenie jednej z posesji, po czym przesiadł się do innego.



Wówczas policjanci wkroczyli do akcji. Podczas próby zatrzymania do kontroli pojazdu, dwaj podróżujący nim mężczyźni wysiedli z niego i zaczęli pieszo uciekać. Po krótkim pościgu 34-latek i 29-latek zostali zatrzymani. Równocześnie funkcjonariusze weszli na teren posesji, gdzie w przerobionym na warsztat samochodowy budynku zastali kolejnych dwóch mężczyzn w wieku 38 i 40 lat. W chwili zatrzymania demontowali oni pozostawione wcześniej Audi.



Jak ustalili policjanci, pojazd został skradziony na terenie Łodzi. Jego wartość oszacowano na 130 tysięcy złotych. Wszyscy zatrzymani zostali sprawdzeni w policyjnych systemach. Okazało się, że 38-latek był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Toruniu do odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności.



Podczas przeszukania posesji funkcjonariusze zabezpieczyli również liczne elementy nadwozia, karoserii oraz podzespoły samochodowe. Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą z Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim, która przeprowadziła oględziny i zabezpieczyła ślady oraz materiał dowodowy. Zabezpieczone mienie zostało przewiezione do policyjnego depozytu.



Prokurator z Prokuratury Rejonowej Łódź-Górna przedstawił podejrzanym zarzuty. 38-latek i 40-latek odpowiedzą za paserstwo. Za ten czyn grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Z kolei 29-latek i 34-latek usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem, za który kodeks karny przewidują karę 10 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo drugi z mężczyzn nie uniknie odpowiedzialności za zakłócanie sieci teleinformatycznej. Sąd Rejonowy Łódź-Widzew w Łodzi przychylił się do wniosku Prokuratura i zastosował wobec wszystkich podejrzanych trzymiesięczny areszt.

kom . Agnieszka Jachimek

