Łódzcy policjanci zlikwidowali plantację konopi i zabezpieczyli blisko 70 jednostek broni oraz amunicję Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, zatrzymali dwóch braci, którzy powiązani byli z nielegalną uprawą konopi. To nie był koniec tej historii …. zatrzymany został również ich ojciec, który bez wymaganego zezwolenia posiadał blisko 70 jednostek broni i ponad 2200 sztuk amunicji.

21 lipca 2026 roku, funkcjonariusze specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości narkotykowej z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, uzyskali informację, że na jednej z posesji w Justynowie najprawdopodobniej znajdują się narkotyki - postanowili to sprawdzić.

Po dotarciu pod ustalony adres, stróże prawa zauważyli podejrzewanego mężczyznę - natychmiast został wylegitymowany. 30-latek podczas rozmowy przyznał, że posiada narkotyki. Przeszukanie potwierdziło, że miał schowane w słoiku substancje zabronione prawem. Intensywny zapach marihuany unoszący się z pomieszczeń, nie dawał spokoju policjantom. Ich przypuszczenia szybko się potwierdziły, gdyż w jednym z nich znajdowała się nielegalna plantacja. Pomieszczenie wyposażone było w specjalistyczny sprzęt niezbędny do uprawy konopi, m.in. odpowiednie oświetlenie, wentylację oraz ogrzewanie.

Łącznie zabezpieczono:

marihuana / susz roślinny/ 215,08 g (brutto)

krzaki konopi 12 sztuk

Podczas czynności na miejsce przyszedł brat bliźniak zatrzymanego, który twierdził, że nic nie wiedział o przestępczym procederze swojego rodzeństwa. Poddenerwowanie mężczyzny jasno wskazywało, że nie mówił stróżom prawa prawdy- już po chwili i w jego pokoju znalezione zostały kolejne 2 krzaki konopi. Wówczas widząc, że nie uniknie odpowiedzialności przyznał, że razem uprawiali narkotyki.

Na tym jednak sprawa się nie zakończyła… kryminalni skrupulatnie przeszukiwali pobliskie pomieszczenia gospodarcze, w tym szopę, gdzie znaleźli różne jednostki broni m.in. pneumatyczną, strzelby gładkolufowe czy rewolwery, których posiadanie wymagało zezwolenia. Na miejsce wezwany został Zespół Minersko – Pirotechniczny SPKP Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, który dokonał ich sprawdzenia. Ponadto zabezpieczone ponad 2200 sztuk amunicji – wszystko to było własnością ich ojca. Biegły z zakresu broni i amunicji potwierdził, że ich posiadanie bez zezwolenia jest zabronione. 61- latek wraz z synami zostali zatrzymani.

Jeden z 30- latków usłyszał zarzuty posiadania narkotyków, nielegalnej uprawy konopi oraz wytwarzania znacznych ilości środków odurzających za co grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Drugi z nich usłyszał zarzut nielegalnej uprawy konopi, natomiast ojciec odpowie za posiadanie broni palnej i amunicji bez wymaganego pozwolenia. 61- latkowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź – Bałuty. Wobec podejrzanych prokurator zastosował dozór Policji.

podkom. Kamila Sowińska