Gwałtowna pogoda i dwie skuteczne interwencje Powrót Drukuj Miniona sobota pokazała, jak szybko spokojny wypoczynek nad wodą może zmienić się w sytuację wymagającą natychmiastowej pomocy. Pierwszego sierpnia policjanci pełniący służbę na Zalewie Sulejowskim dwukrotnie interweniowali wobec osób, które z powodu trudnych warunków atmosferycznych znalazły się w niebezpieczeństwie.

Pierwsza niebezpieczna sytuacja miała miejsce około godziny piętnastej w rejonie Zatoki Trzebiatów. Do funkcjonariuszy podpłynął mężczyzna na skuterze wodnym i poinformował o wywróceniu się łodzi żaglowej w pobliżu miejscowości Karolinów. Policjanci natychmiast udali się we wskazane miejsce, gdzie zastali wywróconą jednostkę oraz dwie osoby znajdujące się w wodzie. Zostały one bezpiecznie podjęte na pokład policyjnej łodzi. Na szczęście żeglarz i pasażerka mieli założone kamizelki asekuracyjne, nie odnieśli obrażeń i nie wymagali pomocy medycznej. Przy wsparciu ratowników wodnych, żaglówkę postawiono na wodzie, a następnie odholowano do portu, z którego została wypożyczona. Kolejne zgłoszenie wpłynęło około godziny osiemnastej od właściciela wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży Omega w Smardzewicach. Mężczyzna poinformował, że wypożyczony rower wodny z czteroosobową załogą nie wrócił do portu. W tym czasie nad Zalewem Sulejowskim doszło do gwałtownego załamania pogody – pojawił się silny, porywisty wiatr, intensywne opady deszczu oraz grad. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania. Rower wodny został odnaleziony za Smardzewickim Molo, w rejonie zatoki. Załoga przyznała, że z powodu bardzo trudnych warunków atmosferycznych nie jest w stanie samodzielnie wrócić do brzegu. Policjanci bezpiecznie odholowali rower do wypożyczalni. W trosce o bezpieczeństwo innych osób przebywających na wodzie mundurowi kontynuowali patrol akwenu, sprawdzając, czy kolejne osoby nie potrzebują pomocy. Obie interwencje zakończyły się szczęśliwie, jednak są kolejnym dowodem na to, jak nieprzewidywalna potrafi być pogoda nad wodą i jak ważne jest zachowanie rozwagi podczas wypoczynku. Apelujemy o ostrożność! Przed wypłynięciem na wodę zawsze sprawdzajmy prognozę pogody i obserwujmy zmieniające się warunki atmosferyczne. W przypadku zbliżającej się burzy lub silnego wiatru należy jak najszybciej wrócić do brzegu. Korzystajmy z kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych, nie przeceniajmy swoich umiejętności i pamiętajmy, że bezpieczeństwo własne oraz naszych bliskich zależy przede wszystkim od odpowiedzialnych decyzji.

młodszy aspirant Natalia Cieślak



