Policjanci odzyskali skradziony samochód. Zatrzymany próbował staranować radiowóz Data publikacji 04.08.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową łódzkiej komendy wraz z policjantami z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, odzyskali skradzionego Hyundaia. 50-latek został zatrzymany po tym jak próbował staranować radiowóz. Usłyszał już zarzuty za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu na wniosek prokuratora został aresztowany na najbliższe trzy miesiące.

Łódzcy policjanci, przejeżdżając al. 600 lecia, zwrócili uwagę na Hyundaia, który mógł pochodzić z kradzieży zgłoszonej w nocy z 27 na 28 lipca 2026 roku. Funkcjonariusze postanowili zweryfikować swoje przypuszczenia i rozpoczęli obserwację pojazdu, gdy ten zatrzymał się na jednej z pobliskich stacji paliw w miejscowości Stefanów. Stróże prawa rozpoznali kierującego jako mężczyznę wcześniej notowanego za przestępstwa o podobnym charakterze. Podczas podjętej interwencji ustalili, że na samochodzie znajdują się tablice rejestracyjne przypisane do innego pojazdu.

Kiedy funkcjonariusze przystąpili do zatrzymania - mężczyzna zabarykadował się we wnętrzu auta i odmówił opuszczenia pojazdu. Następnie gwałtownie ruszył do tyłu, doprowadzając do uszkodzenia nieoznakowanego radiowozu. Dzięki zdecydowanej reakcji policjantów został obezwładniony i wyprowadzony z wnętrza samochodu. W trakcie przeszukania kryminalni znaleźli we wnętrzu auta właściwe tablice rejestracyjne przypisane do odzyskanego samochodu. Zatrzymanym okazał się 50-latek, wcześniej notowany za podobne przestępstwa.

Podejrzany usłyszał już zarzuty kradzieży z włamaniem do pojazdu oraz poruszania się nim z nieprzypisanymi do niego tablicami rejestracyjnymi. Mężczyźnie za popełnione przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się również, że zatrzymany kierował pojazdem, nie posiadając wymaganych uprawnień do kierowania.

Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Górna. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

podkom. Kamila Sowińska

Film przedstawia dynamiczne zatrzymanie sprawcy kradzieży z włamaniem.