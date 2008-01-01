Uprowadzenie rodzicielskie zakończone zatrzymaniem czterech osób. Troje dzieci bezpiecznie odnalezionych Powrót Drukuj Dzięki zdecydowanym działaniom wieluńskich kryminalnych oraz ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz z województwa dolnośląskiego troje małoletnich dzieci zostało szybko odnalezionych po uprowadzeniu rodzicielskim. Do sprawy zatrzymano 32-letnią matkę dzieci oraz trzech mężczyzn w wieku od 36 do 41 lat, mieszkańców województwa dolnośląskiego. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w uprowadzeniu małoletnich wbrew woli osób powołanych do opieki.

Do zdarzenia doszło 7 sierpnia 2026 roku na terenie jednego z obiektów rekreacyjnych w Wieluniu, gdzie zgodnie z postanowieniem sądu odbywało się spotkanie matki z dziećmi w wieku od 2 do 8 lat, w którym uczestniczył również kurator sądowy. Z ustaleń śledczych wynikało, że w trakcie spotkania 32-letnia kobieta wykorzystała nieuwagę obecnych osób i zabrała dzieci, odjeżdżając samochodem prowadzonym przez mężczyznę, który na nią czekał. Drugi z mężczyzn miał celowo odwracać uwagę kuratora oraz personelu obiektu, umożliwiając kobiecie wyjście z dziećmi. Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia wieluńscy policjanci rozpoczęli intensywne działania poszukiwawcze. Wieluńscy funkcjonariusze bardzo szybko zatrzymali 41-latka, jednego z mężczyzn który pomagał kobiecie. Okazało się, że jest to mieszkaniec województwa dolnośląskiego. Równolegle kryminalni analizowali wszystkie dostępne informacje, zabezpieczali materiał dowodowy oraz prowadzili ścisłą współpracę z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz funkcjonariuszami województwa dolnośląskiego mając informację, że matka mogła wyjechać poza teren naszego województwa. W wyniku skoordynowanych działań wytypowano miejsce, w którym mogła przebywać kobieta wraz z dziećmi. Policjanci dotarli do jednego z mieszkań na terenie gminy Wołów w województwie dolnośląskim, gdzie około godziny 3.00 odnaleźli 32-latkę oraz troje małoletnich. Dzieci były całe i zdrowe, a następnie zostały przekazane pod opiekę prawnego opiekuna. Na podstawie obowiązującego orzeczenia sądu trójka małoletnich powinna pozostawać pod opieką dziadków, którzy sprawują nad nimi pieczę zastępczą.

Na miejscu policjanci zatrzymali 32-letnią matkę dzieci oraz 36-letniego mężczyznę, który przewoził kobietę wraz z małoletnimi. Ponadto funkcjonariusze ustalili, że w zdarzeniu brał udział również 38-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego, który pomógł w ucieczce zapewniając transport kobiecie oraz jej dzieciom. Mężczyzna został również zatrzymany. Całej czwórce przedstawiono zarzuty związane z udziałem w uprowadzeniu małoletnich wbrew woli osób powołanych do opieki. Za tego rodzaju przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu.

aspirant sztabowy Katarzyna Grela

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