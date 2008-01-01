Pamiętamy o bohaterach! Cześć Jego Pamięci! Powrót Drukuj 18 sierpnia 2026 roku na Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej w Łodzi odbyły się uroczystości upamiętniające 106. rocznicę śmierci rotmistrza Aleksandra Napiórkowskiego – wybitnego patrioty, żołnierza i działacza niepodległościowego. To właśnie na terenie tej najstarszej łódzkiej nekropolii rzymskokatolickiej znajduje się jego mogiła. W imieniu Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia hołd zmarłemu oddał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, nadinsp. Arkadiusz Sylwestrzak.

Spotkanie było okazją do oddania hołdu człowiekowi, który swoje życie poświęcił służbie Ojczyźnie. Aleksander Napiórkowski był uczestnikiem walk o niepodległość Polski, a następnie aktywnie angażował się w życie odrodzonego państwa. Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku poległ w czasie Bitwy Warszawskiej.

Jego postawa pozostaje symbolem odwagi, patriotyzmu i gotowości do ponoszenia najwyższej ofiary w imię wolności. Wspominając jego życie i dokonania, oddajemy jednocześnie hołd wszystkim tym, którzy walczyli o niepodległość Polski i bronili jej w najtrudniejszych momentach naszej historii.

Pamięć o bohaterach jest naszym wspólnym obowiązkiem. To dzięki zachowaniu takich historii kolejne pokolenia mogą poznawać ludzi, którzy swoją służbą i poświęceniem tworzyli historię naszego kraju. Uroczystości przy mogile Aleksandra Napiórkowskiego są ważnym przypomnieniem, że wolność, którą dziś możemy się cieszyć, została okupiona ogromnym wysiłkiem i ofiarą wielu pokoleń Polaków.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz Urzędu Miasta Łodzi.

W imieniu Komendanta Głównego Policji gen. insp . Marka Boronia hołd zmarłemu oddał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, nadinsp . Arkadiusz Sylwestrzak, który złożył kwiaty na jego grobie.

Złożenie kwiatów było wyrazem pamięci i szacunku dla rotmistrza Aleksandra Napiórkowskiego oraz wszystkich bohaterów, którzy oddali życie za wolną Polskę.

Cześć Jego Pamięci!

Izabela Dalecka