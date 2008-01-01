Kradzionym samochodem jechał w kierunku Łodzi - czujni policjanci grupy SPEED zatrzymali pasera Powrót Drukuj Informację o skradzionym na terenie Niemiec samochodzie, który miał przemieszczać się w kierunku Łodzi, łódzcy policjanci otrzymali od funkcjonariuszy z KMP w Poznaniu. Przekazana informacja pozwoliła odpowiednio ukierunkować działania i objąć szczególną uwagą drogi, którymi mógł poruszać się poszukiwany pojazd. 70-latek został zatrzymany. Oprócz zarzutu paserstwa odpowie też na prowadzenie pojazdu pomimo sądowego zakazu oraz używanie kradzionych tablic rejestracyjnych.

18 sierpnia 2026 roku na autostradzie A2 w okolicach punktu poboru opłat w Strykowie do działania przystąpili policjanci grupy SPEED z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Funkcjonariusze czujnie obserwowali trasę i namierzyli samochód odpowiadający przekazanemu opisowi. Hyundai został zatrzymany.

Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo dobra praca koordynacyjna dyżurnego, który sprawnie przekazywał i weryfikował informacje pomiędzy zaangażowanymi jednostkami. Szybka wymiana informacji oraz właściwa reakcja policjantów pozwoliły skutecznie przechwycić skradziony pojazd i zatrzymać kierującego.

Za kierownicą siedział 70-letni mężczyzna mieszkaniec Warszawy. Jak się okazało, pojazd posiadał skradzione tablice rejestracyjne, a kierujący miał również sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Samochód został zabezpieczony. Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia. Mężczyzna usłyszał zarzuty paserstwa, prowadzenia pojazdu pomimo obowiązującego zakazu oraz używania skradzionych tablic rejestracyjnych. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

To kolejny przykład, że szybka wymiana informacji, właściwa koordynacja działań i czujność policjantów na drogach pozwalają skutecznie reagować na przestępczość wykraczającą poza granice jednego województwa.

nadokm . Edyta Machnik