Łódzka Policja zyska kolejnych czworonożnych funkcjonariuszy Powrót Drukuj 26 sierpnia 2026 roku, w Międzynarodowy Dzień Psa, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego podpisano umowę, która po raz kolejny pokazuje, jak ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców jest współdziałanie Policji i samorządu. Dokument podpisali nadinsp. Arkadiusz Sylwestrzak Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, Joanna Skrzydlewska Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Piotr Wojtysiak Wicemarszałek Województwa Łódzkiego. Na mocy umowy łódzka Policja otrzyma z budżetu województwa 150 tysięcy złotych na zakup trzech psów patrolowo-tropiących oraz dwóch koni policyjnych wraz z wyposażeniem.

To nie pierwszy raz, kiedy samorząd województwa inwestuje w czworonożnych funkcjonariuszy. Dokładnie rok temu podpisano umowę na zakup aż 10 psów służbowych, które po odpowiednim przeszkoleniu zasiliły jednostki łódzkiego garnizonu. Tegoroczne wsparcie jest więc kolejnym ważnym krokiem w rozwijaniu policyjnej kynologii i służby konnej. To inwestycja nie tylko w zwierzęta, ale przede wszystkim w skuteczność działań policjantów i bezpieczeństwo mieszkańców regionu.

Psy służbowe są nieocenionym wsparciem funkcjonariuszy. Dzięki doskonałemu węchowi mogą szybko odnajdywać osoby zaginione, tropić sprawców przestępstw, przeszukiwać teren i pomieszczenia, a także uczestniczyć w działaniach poszukiwawczych i interwencyjnych. Ich umiejętności wielokrotnie pozwalają policjantom dotrzeć tam, gdzie możliwości człowieka okazują się niewystarczające.

Zakupione w ramach tegorocznej umowy psy, po przejściu odpowiedniego szkolenia, trafią do służby w jednostkach powiatowych w Łowiczu, Pajęcznie i Poddębicach. Będą wykorzystywane między innymi do tropienia osób zaginionych i poszukiwanych, przeszukiwania terenu oraz wspierania policjantów podczas działań interwencyjnych.

Równie ważnym elementem policyjnej służby są konie. Funkcjonariusze z ich udziałem zabezpieczają między innymi imprezy masowe, patrolują trudno dostępne tereny i wspierają działania związane z utrzymaniem porządku publicznego. Dwa nowe konie zostaną przekazane do służby w Zespole Konnym Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

Symbolika dzisiejszego dnia jest wyjątkowa – umowa została podpisana właśnie w Międzynarodowy Dzień Psa. To doskonała okazja, by przypomnieć, że policyjne psy nie są jedynie elementem wyposażenia formacji. To wyszkoleni i niezwykle zaangażowani partnerzy policjantów, od których pracy często zależy powodzenie prowadzonych działań.

Podpisana dziś umowa jest kolejnym przykładem dobrej współpracy łódzkiej Policji z samorządem województwa. Rok temu 10 psów, dziś kolejne trzy oraz dwa konie – to realne wsparcie, które każdego dnia przekłada się na większe możliwości działania funkcjonariuszy.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi podziękował przedstawicielom samorządu województwa za konsekwentne wspieranie łódzkiego garnizonu i inwestowanie w rozwiązania, które bezpośrednio wzmacniają bezpieczeństwo mieszkańców.

Dziś, w Międzynarodowy Dzień Psa, szczególnie mocno dziękujemy wszystkim czworonożnym funkcjonariuszom za ich niezawodność, odwagę i służbę u boku policjantów.