Policjanci do zadań specjalnych Policjanci eskortowali samochód, którym z Białej Rawskiej do szpitala w Łodzi przewożona była rodząca kobieta. Dzięki pomocy rawskich i brzezińskich policjantów rodzice szybko i bezpiecznie dotarli do kliniki. Jeszcze przed zakończeniem służby policjanci otrzymali wiadomość, że na świat przyszedł zdrowy chłopiec.

28 sierpnia 2020 roku około 22:30 w Białej Rawskiej w rejonie kąpieliska sierżanci sztabowi Paweł Sobczyński i Robert Bartosiak zauważyli jadący z dużą prędkością samochód. Na widok radiowozu kierujący autem mężczyzna gwałtownie zahamował i zatrzymał się obok nich. Zdenerwowany podbiegł do policjantów i poinformował, że u jego żony rozpoczęła się akcja porodowa i jak najszybciej musi przewieźć ją do specjalistycznej kliniki w Łodzi. Policjanci w rozmowie z kobietą potwierdzili, że po konsultacjach telefonicznych z personelem medycznym musiała jak najszybciej dotrzeć do łódzkiej kliniki. Kierujący poprosił policjantów o ułatwienie szybkiego dotarcia do szpitala. Bał się, że żona zacznie rodzić jeszcze w samochodzie i chciał, aby policjanci pomogli mu w razie nagłego porodu po drodze. Aby zapewnić kontakt, jeden z policjantów przekazał mężczyźnie swój nr telefonu. Policjanci poinstruowali kierującego odnośnie bezpieczeństwa podczas eskorty. O zaistniałej sytuacji powiadomili dyżurnego jednostki i rozpoczęli pilotaż w kierunku Łodzi. Jechali wykorzystując sygnały uprzywilejowania. W trakcie drogi sierżant sztabowy Paweł Sobczyński odświeżał sobie wiadomości zdobyte na kursie pierwszej pomocy, na wypadek konieczności odebrania porodu. Mimo późnej pory natężenie ruchu było spore, więc eskorta policyjna znacznie skróciła czas dojazdu. Pilotaż rawskich policjantów zakończył się w Jeżowie, w powiecie brzezińskim, gdzie pojazd z rodzącą przejęli mundurowi z brzezińskiej komendy. Przeprowadzili oni bezpiecznie przyszłych rodziców pod same drzwi kliniki. Po kilku godzinach, około 4.00 nad ranem, sierżant sztabowy Robert Bartosiak otrzymał wiadomość od dumnego i wdzięcznego taty, że poród przebiegł szczęśliwie, a na świat przyszedł jego synek. Szczęśliwy finał tej historii był możliwy dzieki pomocy i współpracy rawskich i brzezińskich policjantów. Rawscy funkcjonariusze przygotowali dla noworodka symboliczny podarunek, który przekażą jego rodzicom w dogodnym momencie. Rodzicom oraz maleństwu życzymy dużo zdrowia i radości.

mł. asp. Małgorzata Lewandowska