Policjant w czasie wolnym od służby ujął nietrzeźwego kierującego Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant w czasie wolnym od służby zareagował widząc pijanego kierowcę. Dzięki interwencji funkcjonariusza z pewnością nie doszło do tragedii na drodze. Teraz nietrzeźwy kierowca odpowie za swoje nieodpowiedzialne zachowanie przed sądem. Za przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy i wysoka grzywna.

5 grudnia 2020 roku po godzinie 16:00 policjant z wieruszowskiej komendy w czasie wolnym od służby, podróżował drogą wojewódzką 482 z Wieruszowa w kierunku Sokolnik. W pewnym momencie w Pieczyskach w gminie Wieruszów, zauważył jadący przed nim tzw. „wężykiem” motorower, który poruszał się od pobocza do osi jezdni. W tej sytuacji funkcjonariusz pomyślał, że kierujący jednośladem jest pijany i zatrzymał motorower powiadamiając Policję. Okazało się, że kierowcą był 56 - letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego, który miał w organizmie aż prawie 3 promile alkoholu. Teraz mężczyzna odpowie przed sadem za przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara nawet do dwóch lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna. Policjanci zatrzymali również kierowcy prawo jazdy, który był na tyle pijany, że mogło dojść do tragedii na drodze. Na szczęście dzięki właściwej postawie policjanta do zagrożenia nie doszło.

Asp.sztab. Damian Pawlak