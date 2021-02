Zatrzymany sprawca kradzieży puszek WOŚP Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni ze skierniewickiej policji zatrzymali sprawcę kradzieży dwóch puszek WOŚP ze sklepów na terenie miasta. 23-letni skierniewiczanin odpowie za kradzież szczególnie zuchwałą, co zagrożone jest karą nawet do 8 lat więzienia.

Komenda Miejska Policji w Skierniewicach pod koniec stycznia 2021 roku otrzymała zgłoszenia dotyczące kradzieży dwóch puszek WOŚP ze sklepów spożywczych na terenie miasta. Puszki znajdowały się przy kasach sklepowych. W jednym przypadku sprawca wykorzystał nieobecność ekspedientki przy kasie, natomiast w drugim przypadku celowo odwrócił uwagę pracownicy sklepu, aby zabrać puszkę. Łączna wartość skradzionych datków wyniosła około 1.000 złotych. Oba przypadki kradzieży zostały zarejestrowane przez kamery monitoringu. Dzięki temu znany był rysopis sprawcy. Po wnikliwej analizie obrazu z kamer, policjanci wytypowali sprawcę tych kradzieży. Był to notowany wcześniej 23-letni skierniewiczanin. Mężczyzna został zatrzymany 4 lutego 2021 roku. Policjanci odzyskali jedną ze skradzionych puszek, niestety była już pusta. 23-latek usłyszał zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej. Za to przestępstwo grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.