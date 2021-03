Nowa "funkcjonariuszka" w Łasku - chętnie się uczy, jest szybka i ma cztery łapy Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Prewencji z Łasku od niedawna w swoich szeregach mają nową "funkcjonariuszkę". Kalka - bo tak się nazywa, jest psem tropiącym. To owczarek niemiecki, którego opiekunem jest asp. szt. Przemysław Wolniak.

Kalka jest psem tropiącym, niedługo skończy 6 lat i można powiedzieć, że jest doświadczonym "stróżem prawa", gdyż wcześniej służyła w Łodzi. Z racji przejścia na emeryturę poprzedniego opiekuna, trafiła w szeregi łaskiej Policji, w ręce doświadczonego przewodnika psa służbowego - asp. szt. Przemysława Wolniaka. Jest bardzo energiczna i szybko się uczy, najchętniej cały dzień spędziłaby na zabawie swoją ulubioną zabawką. Jednak jej opiekun doskonale wie jak z nią pracować, by poprzez właśnie zabawę doskonalić posłuszeństwo oraz wykonywanie określonych zadań. To dopiero początek ich współpracy, a już widać, że wspólna służba daje im wiele satysfakcji. Teraz będzie pełnić służbę ze swoim opiekunem tropiąc przestępców i szukając zaginionych osób, na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Łasku. To nie jedyny czworonożny policjant, którym opiekuje się aspirant Wolniak. Już wkrótce więcej o służbie naszego policjanta oraz jego pasji do zwierząt.