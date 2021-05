Policjanci uratowali 39-latka Powrót Generuj PDF Drukuj W służbie policjanta, nie ma nigdy rutyny, nie ma takich samych interwencji, za to często policjant, który jest wezwany aby pomóc drugiemu człowiekowi musi podejmować szybkie i zdecydowane decyzje, od których niekiedy zależy czyjeś życie. Tak było kilka dni temu kiedy to patrol z opoczyńskiego wydziału prewencji uratował życie 39-letniemu mężczyźnie.

Oficer dyżurny opoczyńskiej policji otrzymał zgłoszenie o tym, że na jednym z parkingów w gminie Drzewica w pojeździe zasłabł mężczyzna i nie daje żadnych oznak życia. Na miejsce zostali skierowani policjanci z opoczyńskiego wydziału prewencji. Służbę w tym dniu pełnił doświadczony policjant oraz młoda policjantka, która od kilku dni pełni służbę po ukończonym niedawno szkoleniu podstawowym. Kiedy policjanci dojechali na miejsce zdarzenia, obok pojazdu stali zdenerwowani bliscy 39-latka, a on sam bez oznak życia znajdował się w pojeździe. Policjant natychmiast wyciągnął nieprzytomnego pasażera na powietrze i sprawdził jego funkcje życiowe. Niestety 39-latek nie oddychał i nie było wyczuwalne jego tętno. Funkcjonariusz podjął walkę o życie człowieka. Po kilkuminutowej reanimacji mężczyzna odzyskał oddech. W tym samym czasie policjantka z patrolu, o całej sytuacji powiadomiła pogotowie ratunkowe, opisując dokładnie co się stało i jakie czynności wykonuje policjant. Po chwili na miejscu byli już ratownicy medyczni, którzy udzielili 39-latkowi fachowej pomocy. Dla naszej młodej koleżanki to był zapewne prawdziwy chrzest bojowy na początku jej przygody z policją, jednak jak wszyscy zgodnie przyznają, poradziła sobie doskonale. Nasi koledzy nie czują się bohaterami ale jak oboje przyznają, satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi jest dla nich największą nagrodą. Cieszymy się, że dla opoczyńskich policjantów, hasło łódzkiej policji „służyć ludziom - obowiązek i przywilej” jest wciąż aktualne i każdego dnia je wypełniają. Panu wobec, którego policjanci podejmowali czynności ratujące życie, życzymy dużo zdrowia.

asp.sztab. Barbara Stępień