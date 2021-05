Policjanci zatrzymali sprawcę napadu na aptekę Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z rawskiej komendy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o napad na aptekę w Rawie Mazowieckiej. 33-latek trzymając w ręce nóż chciał ukraść pieniądze. Za taki czyn grozi kara nawet do 15 lat więzienia.

4 maja 2021 roku przed godziną 17.00 do jednej z aptek w Rawie Mazowieckiej wszedł zamaskowany mężczyzna. Pracownica apteki wraz z właścicielem rozkładała leki na zapleczu, gdy usłyszała charakterystyczny dzwonek świadczący o otwarciu drzwi do apteki. Po chwili zauważyła mężczyznę, który wszedł za ladę trzymając w ręce trzymał nóż. Właściciel natychmiast zareagował na obecność intruza. Pomiędzy mężczyznami wywiązała się wymiana ciosów i szarpanina, po której sprawca wybiegł z apteki. Nie udało mu się ukraść pieniędzy. W trakcie starcia napastnik nie użył noża, który trzymał w ręce. Sprawą zajęli się kryminalni. Policjanci wytypowali mężczyznę, który mógł być sprawcą napadu. Po dwóch dniach zaskoczony 33-letni mieszkaniec Rawy został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Okazało się, że 33-latek był już wcześniej notowany za rozboje. Wyjaśnił funkcjonariuszom, że wrócił z "majówki", brakowało mu pieniędzy i dlatego postanowił je zdobyć w aptece. Mężczyzna odpowie za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, co jest zagrożone karą do 15 lat pozbawienia wolności. W piątek, 7 maja 2021 roku, na wniosek prokuratora sąd aresztowałpodejrzanego na 3 miesiące.