Policjanci swoją szybką reakcją zapobiegli rozprzestrzenieniu się ognia

Policjanci z Posterunku Policji w Andrespolu podczas patrolu zauważyli w rejonie stacji PKP pożar w rejonie szlaku kolejowego Łódź – Koluszki. W tym momencie odbywał się ruch pociągów w obu kierunkach. Mundurowi natychmiast wezwali straż pożarną, dzięki temu ogień nie rozprzestrzenił się dalej i nie doszło do tragedii.

Policjanci z Andrespola podczas pełnienia służby w rejonie stacji PKP Bedoń około godziny 13:00 zauważyli pożar w rejonie szlaku kolejowego. Iskry z trakcji kolejowej posypały się na trawę i zaczęły się palić, obok znajdował się teren zalesiony co podczas suszy mogło doprowadzić do szybkiego zajęcia ogniem pobliskiego terenu. Mundurowi natychmiast wezwali straż pożarną, podczas całej tej sytuacji odbywał się natężony ruch pociągów w obu kierunkach. Już po chwili na miejscu zjawili się strażacy z OSP w Bedoniu i Andrespolu oraz dołączyła do nich załoga PSP w Koluszkach szybko neutralizując zagrożenie. Pożar, który mógł się szybko rozprzestrzenić mógł realnie zagrażać życiu i zdrowiu innych osób. Tego dnia panowały wysokie temperatury i porywy wiatru, gleba i roślinność były wysuszone. Szybka reakcja i spostrzegawczość policjantów nie doprowadziła do tragedii.