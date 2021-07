Policjant poza służbą ujął nietrzeźwego kierującego Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi będący poza służbą ujął 25-latka, który kierował seatem mając w organizmie 1,76 promila alkoholu. Podczas próby ucieczki 25-latek potrącił policjanta i uszkodził jego prywatny samochód.

11 lipca 2021 roku przed godziną 5.00 rano na Alei Palki posterunkowy z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi jechał swoim samochodem do pracy. Zwrócił uwagę na seata cordobę, który wyjechał z parkingu na drogę pod prąd i poruszał się wężykiem. Policjant nabrał podejrzeń, że kierowca seata mógł być nietrzeźwy. Dogonił seata i okazując legitymację służbową polecił mu zjechać na parking. Gdy podszedł do kierującego, poczuł od niego silną woń alkoholu. Podczas próby odebrania kluczyków mężczyźnie, kierujący seatem ruszył potrącając policjanta i uderzając w jego prywatne auto. Nie uciekł daleko, gdyż jego seat zawiesił się na krawężniku, co uniemożliwiło mu dalszą jazdę. Na szczęście policjant nie odniósł obrażeń. Posterunkowy powiadomił o zdarzeniu dyżurnego miasta i pilnował mężczyzny do przyjazdu patrolu. Okazało się, że 25-letni łodzianin kierujący seatem miał w organizmie 1,76 promila alkoholu i nie miał prawa jazdy. W tej sytuacji 25-latek został zatrzymany. Gdy wytrzeźwieje, usłyszy zarzuty. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Natomiast za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta grozi kara do 3 lat więzienia.

/Jadwiga Czyż WRD KMP Łódź/