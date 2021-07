POLICJANCI PRZEJĘLI PONAD 200 KILOGRAMÓW NIELEGALNEGO TYTONIU Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci referatu zwalczającego przestępczość gospodarczą, wspólnie z funkcjonariuszami wydziału kryminalnego zduńskowolskiej komendy zlikwidowali nielegalną linie produkcyjną tytoniu. Na miejscu przestępstwa zatrzymali cztery osoby podejrzane o ten nielegalny proceder.

Z ustaleń, którymi dysponowali stróże prawa wynikało, iż na terenie Gminy Lutomiersk gromadzony jest tytoń bez polskich znaków akcyzy. 27 lipca 2021 roku policjanci weszli na teren jednej z posesji, gdzie w trakcie przeszukania pomieszczeń gospodarczych ujawnili magazyn tytoniu bez polskich znaków akcyzy i linię do jego produkcji. Mundurowi w sumie zabezpieczyli ponad 200 kilogramów tytoniu, 500 kg półproduktu w postaci gotowego do pocięcia suszu tytoniowego oraz urządzenia służące do produkcji wyrobów tytoniowych między innymi maszyny do cięcia oraz wagi. Na miejscu zatrzymano kobietę w wieku 35 lat i mężczyznę w wieku 50 lat, zamieszkałych w Gminie Szadek oraz dwóch mężczyzn w wieku 26 i 52 lat, mieszkańców Gminy Lutomiersk. Usłyszeli oni zarzuty produkcji i magazynowania wyrobów akcyzowych, czym spowodowali uszczuplenie podatku akcyzowego i vat na kwotę prawie pół miliona złotych na szkodę Skarbu Państwa. Za wytwarzanie wyrobów akcyzowych bez wymaganego zezwolenia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna, zaś ich posiadanie bez polskich znaków akcyzy zagrożone jest karą do 3 lat więzienia. Ponadto stróże prawa w trakcie przeszukania miejsca zamieszkania 26-latka odnaleźli 8 gramów suszu marihuany. Odpowie on dodatkowo za posiadanie środków odurzających za co grozi kara do 3 lat więzienia.

