Złodzieje katalizatorów zatrzymani Powrót Generuj PDF Drukuj Łowiccy policjanci zatrzymali złodziejskie trio kradnące katalizatory samochodowe. Podejrzanym grozi teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny.

Łowiccy kryminalni od pewnego czasu prowadzili działania w zakresie zwalczania przestępczości związanej z kradzieżą katalizatorów. Do zdarzeń dochodziło na terenie powiatu łowickiego. 27 lipca 2021 roku kryminalni podczas obserwacji rejonu MOP Polesie zauważyli volvo, a w nim podejrzanie zachowujące się osoby. Zatrzymali pojazd, wewnątrz którego było trzech mężczyzn. W aucie policjanci znaleźli i zabezpieczyli sprzęt służący do wycinania katalizatorów oraz podnośniki do samochodów. Szybko okazało się , że mężczyźni ci tego samego dnia w godzinach przedpołudniowych ukradli 3 katalizatory na terenie Łowicza i gminy Nieborów. Zatrzymani to 26-latek z powiatu skierniewickiego oraz 21 i 26-latek z powiatu łowickiego, dwóch z nich jest znanych policji.

Usłyszeli już prokuratorskie zarzuty. Za kradzież grozi kara do 5 lat pobawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanych dozory policyjne połaczone z zakazem kontaktowania się i zakazem opuszczania kraju.