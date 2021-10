Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji rawskiego policjanta nie doszło do tragedii Powrót Generuj PDF Drukuj Rawski policjant , poza służbą. słysząc wołania o pomoc nie zastanawiał się nawet chwili. Usiłując pomóc sąsiadce wszedł na pierwsze piętro po balkonach. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji rawskiego funkcjonariusz, którzy pełni służbę w wydziale kryminalnym, nie doszło do tragedii.

1 października 2021 roku około godziny 6:30 znajdując się na klatce schodowej jednego z bloków przy ulicy Sobieskiego w Rawie Mazowieckiej policjant wydziału kryminalnego usłyszał wołanie o pomoc dobiegające z jednego z mieszkań. Funkcjonariusz wiedział, że lokatorka z mieszkania z którego dobiega wołanie jest samotną seniorką. Chciał udzielić kobiecie pomocy, niestety drzwi do lokalu były zamknięte. Policjant bez wahania podjął decyzję, by spróbować dostać się do mieszkania sąsiadki wchodząc po balkonach. Okazało się, że zarówno drzwi balkonowe, jak i okno są zamknięte. Sąsiadka nadal wzywała pomocy. Policjant poinformował oficera dyżurnego jednostki oraz poprosił o wezwanie na miejsce straży pożarnej oraz załogi pogotowia ratunkowego. Kryminalny cały czas próbował nawiązać kontakt z seniorką. Po kilku minutach na miejscu pojawili się strażacy, którzy przy użyciu specjalistycznego sprzętu wyważyli drzwi do mieszkania. Jak się okazało starsza pani przewróciła się i nie była w stanie samodzielnie się podnieść. Przybyli na miejsce medycy podjęli decyzję o przewiezieniu kobiety do szpitala.

Dzięki zdecydowanej reakcji naszego kolegi nie doszło do tragedii.

Jeśli mamy w swoim sąsiedztwie, starsze, samotne lub schorowane osoby zainteresujmy się czy nie potrzebują naszej pomocy w codziennych obowiązkach. Nie bądźmy obojętni na wołanie o pomoc drugiej osoby.

mł. asp. Małgorzata Lewandowska