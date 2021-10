Prawie 21 litrów w cztery godziny Powrót Generuj PDF Drukuj Wielkie słowa uznania kierujemy do osób, które chcą i potrafią dzielić się z innymi darem ratującym życie. 1 października 2021 roku w budynku radomszczańskiej komendy Policji odbyła się zbiórka krwi dedykowana nadkom. Robertowi Baryle. Doświadczenie personelu medycznego i wzorowa umiejętność organizacji stanowiska pracy pozwoliły w cztery godziny zebrać prawie 21 litrów krwi.

Przypomnijmy. Wypadek drogowy z udziałem Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku miał miejsce 28 września 2021 roku na drodze K-42 pomiędzy Pajęcznem a miejscowością Makowiska. Kilka minut przed godziną 14.00 rozpędzone bmw wjechało w tył jadącego przed nim nissana, którym kierował Komendant. Duża siła uderzenia spowodowała, że auto obróciło się o 180 stopni a następnie uderzyło w przydrożne drzewo. Kierujący nissanem w obrażeniami ciała zagrażającymi jego życiu został przetransportowany do łódzkiego szpitala. Hospitalizacji wymagała również 21-letnia pasażerka. W takiej trudnej sytuacji rodzina i policjanci zaapelowali do ludzi dobrej woli o oddanie krwi. Zorganizowanie akcji w trzy dni było możliwe dzięki przychylności pracowników Regionalnego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi oraz wspaniałym medykom na co dzień pracującym w radomszczańskim szpitalu. Zbiórka rozpoczęła się o godzinie 9.00 w auli komendy. Łącznie zarejestrowane zostały 52 osoby, z czego 46 oddało krew. Każda z nich po 450 ml, co dało 20 700 ml krwi. Ze względu na procedury związane z tzw. obróbką krwi medycy zakończyli pobieranie cennego płynu tuż przed godziną 13.00. Akces do udziału w tym przedsięwzięciu zgłosiło dużo więcej osób, szczególnie mundurowych. Osoby te mogą oddać swoją krew w poniedziałek i wtorek w radomszczańskim punkcie krwiodawstwa i krwiolecznictwa znajdującym się na terenie szpitala. Oddana krew zapewne pomoże w leczeniu wielu osób. W naszej zbiórce krwi uczestniczyli mieszkańcy powiatu radomszczańskiego, policjanci, w tym z innych jednostek Policji oraz pracownicy cywilni komendy.

Pięknie wszystkim dziękujemy za pomoc i wsparcie!

nadkom. Aneta Wlazłowska