Uderzenie w przestępczość akcyzową Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wspólnie z łaskimi funkcjonariuszami zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy wytwarzali wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Wartość uszczuplenia podatku akcyzowego oszacowano na ponad 3 miliony złotych. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze KAS w Łodzi, którzy zabezpieczyli linię produkcyjną oraz wyroby tytoniowe. Na wniosek prokuratury sąd aresztował obu podejrzanych 3 miesiące.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości pseudokibiców uzyskali informację, że na terenie jednej z posesji w Kwiatkowicach w gminie Wodzierady może znajdować się linia produkcyjna oraz magazyn nielegalnych wyrobów tytoniowych. Podjęte działania potwierdziły przypuszczenia kryminalnych. Funkcjonariusze z Łodzi wspierani na miejscu przez policjantów z łaskiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 36 i 52 lat. Podczas przeszukania pomieszczeń gospodarczych policjanci znaleźli ponad 1,35 miliona sztuk wyprodukowanych papierosów bez polskich znaków akcyzy, 1,53 tony tytoniu oraz 70 worków ważących po 15 kg każdy z odpadami papierosów. Dodatkowo na terenie posesji zabezpieczono 2 miliony sztuk filtrów do papierosów oraz linię do produkcji papierosów wraz z agregatem prądotwórczym. Zabezpieczony tytoń i maszyny przekazano pracownikom Krajowej Administracji Skarbowej w Łodzi. Wartość uszczuplenia podatku akcyzowego oszacowano wstępnie na ponad 3 miliony złotych. Prokuratura Rejonowa w Łasku wystąpiła z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie zatrzymanych mężczyzn. 21 października 2021 roku sąd zdecydował, że najbliższe trzy miesiące spędzą oni w areszcie. Za przestępstwa karno-skarbowe może im grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

st. asp. Katarzyna Staśkowska