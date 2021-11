SAFE STADIUM - Projekt poprawiający bezpieczeństwo CBRN w masowych obiektach sportowych

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym zmienia się świat, a co za tym idzie zmieniają się jego zagrożenia. Terroryści wykorzystują coraz to bardziej wymyślne środki aby doprowadzić do śmierci jak największej ilości osób. Obecnie wniesiony na teren imprezy masowej nóż może stanowić mniejsze zagrożenie niż wniesienie bomby biologicznej czy chemicznej. Dostrzegając te niebezpieczeństwa coraz baczniej zwracamy uwagę na zagrożenia CBRN (chemiczne, biologiczne, nuklearne i radiacyjne).