W czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z łódzkiej "drogówki" będąc w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego. Szybkie i zdecydowane działanie funkcjonariusza uniemożliwiło dalszą jazdę 43-latkowi, który za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu odpowie przed sądem.

We wtorek 8 marca 2022 roku będący poza służbą funkcjonariusz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi na ulicy Tuszyńskiej zwrócił uwagę na mężczyznę, który siedział za kierownicą samochodu peugeot 208 stojącego przed sklepem. Mężczyzna trzymał w ręku alkohol, a jego zachowanie wskazywało, że mógł on być pijany. Mundurowy postanowił zareagować. Gdy kierujący odjechał spod sklepu, policjant ruszył za nim i po 200 metrach udaremnił mu dalszą jazdę blokując jego pojazd i wyjmując kluczyki ze stacyjki. Funkcjonariusz poczuł od mężczyzny silną woń alkoholu. O zaistniałej sytuacji powiadomił dyżurnego miasta, który wysłał na miejsce patrol. Gdy policjanci sprawdzili stan trzeźwości 43-latka, okazało się, że miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Za kierowanie pod wpływem alkoholu mundurowi zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i przekazali sprawę do sądu. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. Interwencja tego policjanta to kolejny przykład, gdzie czujność i godna naśladowania postawa przyczyniła się do wyeliminowania z ruchu nietrzeźwego kierowcy. Pamiętajmy, że nietrzeźwy kierujący na drodze, to potencjalny sprawca wypadków, czasem tych najtragiczniejszych w skutkach.

mł. asp. Jadwiga Czyż WRD KMP w Łodzi