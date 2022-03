Nasze motto – pomagamy i chronimy Powrót Generuj PDF Drukuj W obliczu wojny u naszych wschodnich sąsiadów piotrkowscy policjanci i pracownicy nie pozostają obojętni. Część funkcjonariuszy pełni służbę w rejonie granicy polsko-ukraińskiej. Kolejni wspomagają miejsca przejazdu obywateli Ukrainy. Policjanci zorganizowali również zbiórkę darów, które zostały przekazane do prywatnych rodzin, miejsc pobytu uchodźców oraz do magazynu Starostwa Powiatowego.

Piotrkowscy policjanci wraz z funkcjonariuszami z podległych komisariatów i pracownikami cywilnymi zaangażowali się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Funkcjonariusze piotrkowskiej jednostki pełnią służbę w rejonach przejść granicznych naszych wschodnich sąsiadów. Sprawdzają pojazdy pod kątem bezpieczeństwa, ale również kierują na odpowiednie drogi autokary jadące po uchodźców. Policjanci pełnią również służbę w miejscach gdzie osoby te przebywają lub przemieszczają się. Są to przede wszystkim dworce kolejowe, pociągi, dworce autobusowe, ale również prywatne przejazdy. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa uchodźcom i naszym mieszkańcom. Wiedząc, jak wielkie są potrzeby, policjanci z piotrkowskiej jednostki razem z pracownikami cywilnymi oraz policyjnymi związkami zawodowymi zorganizowali zbiórkę pieniędzy oraz darów. Z zebranych środków udało się zakupić lodówkę dla 5-osobowej rodziny, która znalazła schronienie w Piotrkowie. Ponadto część darów została przekazana do miejsca, gdzie została umieszczona większa grupa obywateli Ukrainy. Kolejne dary zakupione z zebranych środków 11 marca 2022 roku zostały przekazane do rąk Starosty Powiatowego Piotra Wojtysiaka, który odpowiednio je zadysponuje. Wśród zebranych i zakupionych przedmiotów czy udało się zebrać środki opatrunkowe, środki odkażające, leki przeciwbólowe, środki higieniczne, środki kosmetyczne, a także artykuły spożywcze z długim terminem przydatności. Zebrane zostały również ręczniki, karimaty, śpiwory oraz koce. Dzięki zaangażowaniu policjantów udało się również przekazać potrzebującej rodzinie pralkę. Funkcjonariusze podczas służby dbają o bezpieczeństwo osób, które już znalazły w naszym rejonie schronienie docierając z komunikatami w języku polskim i ukraińskim, w których zawarte są informacje jak uniknąć niebezpiecznych zagrożeń.

st. asp. Izabela Gajewska