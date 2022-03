Pokaz wyszkolenia psów służbowych Powrót Generuj PDF Drukuj 17 marca 2022 roku w Mundurowym Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi przy ul. Klaretyńskiej 9 odbył się pokaz wyszkolenia policyjnych psów służbowych. Podczas spotkania przewodnicy prezentowali umiejętności swoich czworonożnych partnerów o imionach – Luba, Pasja, Orwo, Nemir i Negat. Uczestnicy mogli podziwiać m.in. posłuszeństwo psów, obronę opiekuna psa przed napastnikiem, czy pościg bez kagańca za osobą podejrzaną.

Funkcjonariusze opowiadali o swojej codziennej służbie z psem, o silnej więzi jaka panuje między nimi. Zwrócili uwagę, że praca z psem to połączenie służby z pasją. Licealiści dowiedzieli się w jakich kategoriach psy są szkolone (patrolowe, patrolowo- tropiące, tropiące, do wyszukiwania zapachów narkotyków i do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz do wyszukiwania zapachów zwłok ludzkich), oraz że psy szkolą się w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Opiekunowie psów poinformowali również jakie wymagania muszą spełniać i jakie predyspozycje powinni posiadać kandydaci, aby wstąpić w szeregi Policji, a następnie zostać przewodnikiem psa służbowego. Pokaz tresury jak i przybliżenie realiów służby funkcjonariuszy spotkały się z dużym zainteresowaniem licealistów, którzy niebawem zasilą szeregi policji województwa łódzkiego.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć komplet dokumentów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112. Szczegółowe informacje dotyczące doboru do policji znajdują się na stronie Wydziału Doboru KWP w Łodzi, kontakt telefoniczny pod numerem 47 841 49 08.

Małgorzata Zdulska