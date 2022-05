Uczestnicy bójki zatrzymani Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wspólnie z prokuraturą wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło 7 maja 2022 roku około godziny 18.40 na ulicy Przedborskiej w Radomsku. Wstępnie zostało ono zakwalifikowane jako bójka z użyciem niebezpiecznego narzędzia . Zatrzymanym już przez policję uczestnikom grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. broń palną.



Z dotychczasowych ustaleń wynika, że wieczorem grupa kilku mężczyzn podjechała samochodem w rejon ulicy Przedborskiej w Radomsku gdzie doszło do bójki pomiędzy nimi a dwójką innych mężczyzn. Dwie osoby zostały ranne w wyniku strzałów z broni palnej. Jeden jest nadal w szpitalu.

W efekcie prowadzonych całą noc intensywnych działań z udziałem policjantów z Radomska i komendy wojewódzkiej w Łodzi wszyscy uczestniczy zajścia zostali ustaleni. Pięciu mężczyzn jest zatrzymanych. To mieszkańcy Radomska w wieku od 20 do 42 lat znani z wcześniejszych konfliktów z prawem. Najprawdopodobniej dzisiaj będą przesłuchiwani. Policjanci podczas przeszukań zabezpieczyli różne niebezpieczne narzędzia w tym broń palną. Z uwagi na trwające działania przekazanie szczegółów nie jest możliwe.

Mł. insp. Joanna Kącka