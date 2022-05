Policjant poza służbą rozpoznał złodzieja Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się zawsze, nawet w czasie wolnym od służbowych obowiązków. Dzięki swojej spostrzegawczości i niemal fotograficznej pamięci, piotrkowski policjant rozpoznał amatora cudzego mienia. 31-latek odpowie za przestępstwo kradzieży, grozi mu kara do 5 lat więzienia.

26 maja 2022 roku w godzinach popołudniowych funkcjonariusz z piotrkowskiej komendy policji w czasie wolnym od służby robił zakupy w jednym z marketów na terenie miasta. Jeden z klientów wydał mu się do kogoś podobny. Doskonała pamięć wzrokowa pomaga policjantom w wykonywaniu codziennych obowiązków i sprawia, że są skuteczni w swoich działaniach. Policjant rozpoznał w mężczyźnie osobę zapamiętaną z obrazu monitoringu. Dzień wcześniej w innym sklepie ten sam mężczyzna ukradł walizki z elektronarzędziami. Wartość strat oszacowano na ponad 700 złotych. Policjant powiadomił o tej sytuacji dyżurnego, który na miejsce wysłał patrol z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego. Zaskoczony 31-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Usłyszał zarzut kradzieży. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Dzięki czujności i spostrzegawczości piotrkowskiego policjanta będącego poza służbą, sprawca przestępstwa odpowie za swoje czyny przed sądem.

Dagmara Mościńska