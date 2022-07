Pomagamy i chronimy - dotyczy nie tylko ludzi Powrót Generuj PDF Drukuj Dwa dzikie ptaki drapieżne, które nie przeżyłyby bez pomocy człowieka, zostały otoczone troską przez skierniewickich policjantów. Trafiły do miejsc gdzie otrzymały wyspecjalizowaną pomoc. Tym razem nasze hasło przewodnie POMAGAMY I CHRONIMY sprawdziło się nie tylko w przypadku ludzi ale również zwierząt.

Policjanci wiedzą, że ruszając w patrol, muszą być gotowi pomóc każdemu, nie tylko ludziom, ale każdej żywej istocie. Mundurowi z racji wykonywanego zawodu muszą wykazywać się empatią na krzywdę innych. Pod koniec czerwca 2022 roku policjanci zauważyli ptaka, który siedział na schodach awaryjnych , na czwartym piętrze budynku skierniewickiej komendy. Okazało się, że jest to pustułka z rodziny sokołowatych i ma uszkodzone skrzydło. Złapali wystraszone zwierzę i przekazali służbom weterynaryjnym.

Podobna, nietypowa interwencja policjanta miała miejsce na początku lipca 2022 roku. Dzielnicowy w czasie wolnym, w trakcie wykonywania prac leśnych, zauważył okaz orła bielika, który znajdował się na dukcie leśnym. Ptak był osłabiony i nie mógł poderwać do lotu. Policjant w sposób umiejętny zajął się bielikiem i powiadomił policję. Zgłoszenie zostało przekazane do Straży Leśnej. Drapieżnik z rodziny jastrzębiowatych trafił do specjalistycznego ośrodka. Stan ptaka był bardzo zły. Wskazywał na osłabienie i niedożywienie.

Warto pamiętać, że gdy widzimy rannego ptaka, który ma obrażenia lub problemy z poruszaniem, należy powiadomić służby weterynaryjne lub organizację zajmującą się ochroną dzikich zwierząt. Jeśli nie mamy dostępu do takich informacji, można zgłosić sprawę policji, która powiadomi właściwe służby. Aby złapać ptaka należy użyć ręcznika lub koca a następnie zwierzę zabezpieczyć w kartonowym pudełku.

kom. Magdalena Studniarek