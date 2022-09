Nowa siedziba Posterunku Policji w Andrespolu Powrót Generuj PDF Drukuj 26 września 2022 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Posterunku Policji w Andrespolu. Środki wykorzystane na budowę siedziby pochodzą z programu Modernizacji Policji, działka budowlana, na której powstał nowy budynek, została przekazana nieodpłatnie przez władze gminy Andrespol.

Do tej pory funkcjonariusze pełnili służbę w budynku należącym do Urzędu Gminy. Przez wiele lat jego funkcjonowania zwiększyła się liczba policjantów, radiowozów, natomiast warunki lokalowe pozostawały bez zmian. Budowa nowoczesnej siedziby była zatem jednym z głównych zadań ostatnich lat. Dotychczasowy posterunek nigdy do końca nie spełniał swoich wymogów. Nowy budynek powstał przy ulicy Brzezińskiej 6 w Andrespolu. Jest to zbudowany od podstaw dwukondygnacyjny budynek wyposażony w garaże i pomieszczenia gospodarcze. Inwestycja przy ulicy Brzezińskiej została rozpoczęta w 2018 roku. Działka budowlana, na której powstał nowy budynek, została przekazana nieodpłatnie przez władze gminy Andrespol, natomiast środki wykorzystane na budowę siedziby pochodzą m.in. z Programu Modernizacji Policji . Prace budowlane, wykończeniowe oraz weryfikacja wszystkich formalności doprowadziły do uroczystego otwarcia nowej siedziby posterunku 26 września 2022 roku. W nowym Posterunku Policji w Andrespolu w pomieszczeniach znajdują się nowoczesne instalacje teleinformatyczne oraz nowe wyposażenie biurowe. Będzie tam pracować 9 policjantów odpowiadających za bezpieczeństwo mieszkańców. To policjanci rewiru dzielnicowych, ogniwa patrolowo-interwencyjnego oraz kryminalni, którzy będą pracowali na terenie gmin Andrespol i Nowosolna. Dla interesantów został przygotowany przestronny parking, wraz z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Uroczystość symbolicznego przekazania kluczy do nowej siedziby posterunku zgromadziła osoby, które w zdecydowanej większości przyczyniły się do tego, że przedsięwzięcie to zostało zrealizowane. Gośćmi honorowymi byli: Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda oraz Minister ds. Samorządu Terytorialnego Włodzimierz Tomaszewski. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi reprezentował zastępca - inspektor Tomasz Jędrzejowski. Jako gospodarz uroczystości, głos zabrał inspektor Marek Wojtczak Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego, który przywitał zaproszonych gości oraz podziękował poprzedniemu komendantowi inspektorowi Krzysztofowi Dąbrowskiemu, który rozpoczął budowę posterunku. Komendant podziękował również samorządowcom Gminy Andrespol i władzom powiatu łódzkiego wschodniego podkreślając, że dzisiejsza uroczystość to wspólny sukces wielu osób. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda oraz Minister ds. Samorządu Terytorialnego Włodzimierz Tomaszewski w swoich podkreślali jak ważną rolę dla bezpieczeństwa mieszkańców pełnią służby takie jak policja. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi inspektor Tomasz Jędrzejowski w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinspektora Sławomira Litwina przekazał podziękowania: ,,Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w budowę nowej siedziby posterunku w Andrespolu. Jestem przekonany, że jest to inwestycja, która przez lata będzie służyć zarówno mieszkańcom tego miasta, jak i okolicznych gmin. Życzę funkcjonariuszom tutejszej jednostki, aby poprawa warunków lokalowych ułatwiła im tę trudną i odpowiedzialną służbę. Dziękuję Wam za profesjonalną pracę oraz pełne zaangażowanie w ochronę najcenniejszych wartości: ludzkiego życia i zdrowia. Życzę Wam również, aby Wasz trud i zaangażowanie znajdowały uznanie mieszkańców a policyjny mundur otaczał społeczny szacunek i uznanie.”

mł. asp. Aneta Kotynia