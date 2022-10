Dyżurny koluszkowskiej policji na wolnym zatrzymał poszukiwanego Powrót Generuj PDF Drukuj Aspirant sztabowy Jarosław Krawczyk w czasie wolnym od służby zauważył poszukiwanego mężczyznę i doprowadził do jego zatrzymania. Dzięki czujności i determinacji policjanta 24-latek, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości najbliższy czas spędzi za kratkami.

Aspirant sztabowy Jarosław Krawczyk na co dzień pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego jako zastępca oficera dyżurnego. 30 września 2022 roku wyruszył w podróż do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Tuż przed godziną 15:00 przejeżdżał przez miejscowość Gałków Mały w gminie Koluszki, gdzie zauważył poszukiwanego mężczyznę w towarzystwie dwóch kobiet. Mundurowy mając doskonałe rozeznanie w środowisku przestępczym wiedział, że 24-latek jest poszukiwany przez koluszkowską policję i może próbować uciekać podczas zatrzymania. O swoich spostrzeżeniach telefonicznie poinformował dyżurnego koluszkowskiej jednostki, który skierował na miejsce patrol. Widząc, że poszukiwany odchodzi, samodzielnie podjął interwencję w obawie, iż poszukiwany może się ukryć. Zatrzymał 24-latka poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności. Następnie przekazał mężczyznę patrolowi, który przyjechał na miejsce interwencji. Dzięki jego reakcji 24-latek najbliższy czas spędzi za kratkami.

Aspirant sztabowy Jarosław Krawczyk to policjant doświadczony i zdeterminowany w walce z przestępczością, niejednokrotnie w czasie wolnym od służby doprowadzał do zatrzymania sprawców przestępstw i wykroczeń. To policjant, który wie, że każdy dzień może przynieść nieoczekiwane zdarzenia. Jest kolejnym przykładem, iż policjantem jest się zawsze, nawet z chwilą zdjęcia munduru.

mł. asp. Aneta Kotynia