Kolejni sprawcy oszustw "na wnuczka" w rękach policjantów Powrót Generuj PDF Drukuj Łódzcy policjanci we współpracy z funkcjonariuszami z Poznania zatrzymali kolejne 5 osób, które brały udział w zorganizowanej grupie przestępczej oszukującej osoby w podeszłym wieku metodą na wnuczka i policjanta. Łącznie w śledztwie zarzuty usłyszało 35 sprawców. Wyłudzili oni od pokrzywdzonych ponad milion złotych. Wzbudzali zaufanie u seniorów i tym samym przekonywali ich, by przekazali im pieniądze - często dorobek ich życia. Postępowanie prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi prowadzą wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Łodzi śledztwo dotyczące masowych oszustw metodą „na wnuczka” i „na policjanta”. Mimo wielu policyjnych apeli i ostrzeżeń przekazywanych także za pośrednictwem mediów, przestępcy nadal znajdują kolejne ofiary. Schemat ich działania choć modyfikowany zawsze wiąże się z kontaktem telefonicznym z pokrzywdzonym podczas, którego oszust podający się za kogoś z rodziny, policjanta, prokuratora, pracownika poczty, kuriera czy też inną wzbudzającą zaufanie osobę doprowadza do podjęcia decyzji o przekazaniu przez ofiarę pieniędzy. Bywa, że są to oszczędności życia lub kwota z zaciągniętego kredytu. Niestety refleksja najczęściej przychodzi zbyt późno. Zawsze kiedy ktoś za pośrednictwem telefonu prosi nas o pieniądze powinna zapalić się czerwona lampka. POLICJA NIGDY NIE DZIAŁA W TEN SPOSÓB ! Przy każdej okazji rozmawiajmy o tych zagrożeniach z seniorami.

Już w kwietniu 2022 roku łódzcy i wielkopolscy policjanci zatrzymali w Warszawie pierwszych 8 oszustów ( 7 mężczyzn w wieku od 19 do 25 i 29-letnią kobietę ) działających w zorganizowanej grupie przestępczej. Siedmioro zostało aresztowanych.

W czerwcu w ręce funkcjonariuszy wpadło kolejne 7 osób ( 6 mężczyzn i jedna kobieta ) w wieku od 20 do 35 lat. Wśród nich obywatel Rosji i inny aktualnie poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Nie był to jednak finał tej historii. Funkcjonariusze pracując nad sprawą zatrzymywali kolejne powiązane z tym procederem osoby.

7 listopada 2022 roku na terenie Warszawy łódzcy i wielkopolscy funkcjonariusze zatrzymali 5 osób. Tym razem za kraty trafiło 4 mężczyzn w wieku od 25 do 39 lat oraz 39-letnia kobieta.

Pokrzywdzeni to seniorzy z Płońska, Ostrołęki, Torunia, Warszawy i innych miast na terenie kraju. Do zarzucanych wyłudzeń doszło w okresie od września 2021 roku do sierpnia 2022 roku. Jednorazowo w ręce oszustów trafiało od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Liczba zarzutów dotyczących konkretnych przestępstw dokonywanych w różnych konfiguracjach osobowych stale rośnie a sprawa pozostaje rozwojowa. Do chwili obecnej usłyszało je już 35 osób.

W grupie obowiązywał podział ról. Były osoby, które z wynajętych mieszkań wykonywały połączenia na telefony stacjonarne do seniorów. Podczas rozmowy podawały się np. za pracownika poczty lub kuriera, który mam problem z doręczeniem przesyłki po to, aby uzyskać adres starszej osoby. Po takim pierwszym kroku następował szybko kolejny. Do seniora dzwonił fałszywy policjant, który twierdził, że rozpracowuje szajkę oszustów i aby ich zatrzymać na gorącym uczynku, potrzebna jest współpraca seniora. Polegać ona miała na przekazaniu przestępcy gotówki, czasem karty bankomatowej wraz z PIN-em tylko po to, aby rzekomi policjanci mogli zatrzymać złoczyńcę na gorącym uczynku. Niestety po wszystkim znikały pieniądze, kontakt z podszywającymi się za policjantów oszustami i nadzieja na odzyskanie gotówki.

Wówczas informacja trafiała do prawdziwych policjantów i śledczych. To zawsze bardzo żmudna praca zarówno operacyjna, jak i ta związana z pozyskaniem twardych dowodów na udział w poszczególnych zdarzeniach konkretnych osób. Dzięki dużej determinacji łódzkich funkcjonariuszy i wsparciu ze strony wielkopolskiej policji kolejne 5 osób usłyszało zarzuty oszustwa i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Jak oszacowano, kwota którą uzyskali, to ponad 600 tysięcy złotych. Decyzją sądu na wniosek prokuratury wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

OSTRZEGAMY !

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku otrzymania tego typu telefonu. Nie bądźmy łatwowierni, zawsze stosujmy zasadę ograniczonego zaufania, sprawdzajmy wiarygodność uzyskiwanych informacji, potwierdzajmy numery telefonów w przypadku osób powołujących się na funkcjonariuszy, pracowników różnych placówek, czy różnego rodzaju instytucje, nie klikajmy w podejrzane linki. Przestępcy wykorzystują różne metody i socjotechniki, aby uzyskać swój cel. Ofiarami stają się najczęściej seniorzy. PAMIĘTAJMY! Funkcjonariusze nie informują telefonicznie o prowadzonych sprawach i nigdy nie żądają pieniędzy, ani danych niezbędnych do logowania na koncie bankowym.

Zanim pochopnie podejmiemy jakąś decyzję, zakończmy taką rozmowę i dajmy sobie czas na zastanowienie. Skontaktujmy się z prawdziwymi policjantami, również z rodziną, sąsiadami, powiedzmy im o zaistniałej sytuacji. Nie spieszmy się w podejmowaniu decyzji. Pamiętajmy, że oszuści wywierają na nas presję czasową, wprowadzają do rozmowy element zagrożenia, co już powinno budzić nasze podejrzenia co do wiarygodności rozmówcy. Zawsze tego typu informacje możemy sprawdzić, dzwoniąc na telefon alarmowy 112.

