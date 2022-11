Aspirant sztabowy Bohdan Tułacz nadal w biegu...kolejny raz znalazł się na podium Powrót Generuj PDF Drukuj Aspirant sztabowy Bohdan Tułacz – policjant z komisariatu w Błaszkach nadal rozwija swoją pasję do biegania. 11 listopada 2022 roku wziął udział w XXXIII Biegu Niepodległości w Turku. W ramach organizowanych wówczas VI Mistrzostw o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Turku dobiegł na podium, zajmując II miejsce. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Dla aspiranta sztabowego Bohdana Tułacza bieganie to pasja. Na swoim koncie ma już sporo sukcesów i wielokrotnie stawał na podium. Doznana kontuzja przerwała na jakiś czas jego sportową aktywność. Jednak nie osłabiło to jego zamiłowania do biegania. Sportowe zacięcie i siła woli Bohdana Tułacza pozostały. Nadal prowadzi aktywny sportowo tryb życia. 11 listopada 2022 roku błaszkowski policjant wystartował w XXXIII Biegu Niepodległości w Turku. Do pokonania był dystans 10 kilometrów, a rywalizowało ponad 200 zawodników. W ramach biegu zorganizowano VI Mistrzostwa o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Turku. Wśród przedstawicieli służb mundurowych aspirant sztabowy Bohdan Tułacz znalazł się w czołówce zajmując zaszczytne II miejsce na podium. Błaszkowski mundurowy nadal z ogromnym zaangażowaniem rozwija swoją pasję do biegania. Trenuje znajdując czas po służbie i potrafi pogodzić swą pasję z obowiązkami domowymi. Przed nim z pewnością kolejne starty. Jednocześnie swą aktywnością sportową i osiąganymi sukcesami zaraża innych do prowadzenia zdrowego trybu życia. Na uwagę zasługują również zimowe aktywności asp.sztab. Bohdana Tułacza. Rozpoczał juz 9 sezon morsowania. Jak twierdzi nasz kolega taka aktywność krzepi zarówno ciało jak i ducha.

Gratulujemy dotychczasowych bardzo dobrych wyników i życzymy dalszych sukcesów!

/asp.sztab. Agnieszka Kulawiecka/

zdjęcia portal Turek.net.pl