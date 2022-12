Mikołajkowe oddawanie krwi Powrót Generuj PDF Drukuj Pajęczańscy policjanci oraz mieszkańcy powiatu pajęczańskiego oddawali krew za wskazaniem na 9 – letnią Matyldę chorą na białaczkę. Zachęcamy wszystkich do tego szlachetnego gestu. To nic nie kosztuje, a można w ten sposób uratować komuś życie ! A to najcenniejszy prezent jaki można otrzymać od Mikołaja.

6 grudnia 2022 roku w Pajęcznie odbyła się „Mikołajkowa zbiórka krwi”. Wystarczył jeden telefon do pajęczańskich policjantów, nie trzeba było ich przekonywać jak ważnym gestem jest oddawanie krwi. Ratowanie życia jest priorytetem dla policjantów i to udowodnili nasi mundurowi. Oddali krew dla 9-letniej Matyldy. Dziewczynka nagle zachorowała na ostrą białaczkę i teraz zmaga się z chorobą. Krew jest potrzebna dla ratowania Jej życia. aktualnie przebywa w Szpitalu im. Marii Konopnickiej w Łodzi na ul. Pankiewicza 16. Wśród funkcjonariuszy i pracowników cywilnych znaleźli się ci, którzy są honorowymi dawcami od wielu lat i regularnie oddają ten niezwykle cenny dar na rzecz potrzebujących, jak również tacy, którzy postanowili po raz pierwszy oddać krew. Do szczytnej akcji włączyli się również mieszkańcy naszego powiatu. Wspólnie podarowaliśmy najpiękniejszy mikołajkowy prezent – życie.

Dziękujemy wszystkim, którzy już oddali krew oraz tym, którzy dopiero to uczynią. Kolejna zbiórka krwi w Pajęcznie ze wskazaniem na 9-letnią dziewczynkę już 20 grudnia. Zachęcamy do honorowego oddawania krwi.

mł. asp. Wioletta Mielczarek