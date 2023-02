Otwarcie Posterunku Policji w Woli Krzysztoporskiej

W uroczystym apelu wzięli udział: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Wiesław Dobkowski, Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw Logistyki – inspektor Tomasz Jędrzejowski. Swoją obecnością zaszczycili gospodarzy przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Powiatu Piotrkowskiego - Piotr Wojtysiak, Burmistrz Rozprzy Janusz Jędrzejczyk, Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, Wójt gminy Grabica Krzysztof Kuliński. Posła RP Roberta Telusa reprezentował jego asystent Artur Bielas. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych, lokalnych instytucji, placówek kulturalnych i oświatowych, NSZZP, emerytowani policjanci, Dyrekcja i młodzież klas policyjnych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach. Nie zabrakło Kapelana Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi księdza podporucznika Jacka Syjuda oraz Proboszcza Kościoła Parafialnego w Woli Krzysztoporskiej – księdza Andrzeja Grucy. W uroczystości uczestniczyła także kadra kierownicza, policjantki, policjanci oraz pracownicy Łódzkiego Garnizonu Policji.

Uroczystość związana z oddaniem do użytku nowego policyjnego obiektu rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi inspektorowi Tomaszowi Jędrzejowskiemu. Odegrano hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Powitano gości, a następnie głos zabrał Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim inspektor Krzysztof Dąbrowski. W swoim przemówieniu podkreślił jak ważna jest reaktywacja Posterunku Policji w Woli Krzysztoporskiej dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Przypomnijmy, że gmina Wola Krzysztoporska , to jedna z największych gmin powiatu piotrkowskiego. Posterunek Policji na tym terenie będzie funkcjonował w strukturze Komisariatu Policji w Grabicy. Służbę w nim będzie pełniło 8 funkcjonariuszy. Budynek mieszczący się przy ulicy Piotrkowskiej to nowoczesny obiekt dwukondygnacyjny o powierzchni 204 metrów kwadratowych. Na jego terenie znajduje się także budynek garażowy. Nowy posterunek jest w pełni wyposażony i dostosowany zarówno do służby jak i obsługi interesantów.

Kolejnym elementem uroczystego apelu było symboliczne przekazanie kluczy do obiektu przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw Logistyki na ręce Kierownika Posterunku Policji w Woli Krzysztoporskiej aspiranta sztabowego Rafała Olczyka, który zameldował gotowość do pełnienia służby.

Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi ksiądz podporucznik Jacek Syjud poświęcił nową siedzibę posterunku, po którym przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia. Pierwszy głos zabrał senator Wiesław Dobkowski. Głos zabrał także Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk. W kolejnym przemówieniu Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba pogratulował funkcjonariuszom nowej siedziby. Następnie Komendant Jędrzejowski odczytał list Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinspektora Sławomira Litwina. ,, Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w budowę nowej siedziby posterunku w Woli Krzysztoporskiej, a w szczególności parlamentarzystom, którzy dając narzędzie w postaci ustawy modernizacyjnej, umożliwili nam realizacje tego przedsięwzięcia."- to fragment listu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – nadinspektora Sławomira Litwina. W dalszej jego części Komendant Wojewódzki dziękuje także samorządowcom a funkcjonariuszom, którzy będą pełnić służbę w tej jednostce policji życzy by poprawa warunków lokalowych ułatwiła im tę trudną i odpowiedzialną służbę. Mieszkańcom gminy Wola Krzysztoporska życzył by uruchomienie posterunku przyczyniło się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, a także dalszego rozwoju współpracy z policyjną formacją.

Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak w przemówienie wyraził swoje zadowolenie z otwarcia nowego policyjnego obiektu, dzięki któremu, jak zaznaczył, bezpieczeństwo mieszkańców ziemi piotrkowskiej będzie zabezpieczone w pełnym zakresie. Wspierając działanie policji na terenie powiatu piotrkowskiego starosta przekazał dwa nowoczesne urządzenia biurowe, które usprawnią pracę policjantów nowego posterunku.

W imieniu całego samorządu, mieszkańców ziemi wolskiej, wójt Gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania nowego policyjnego obiektu, życząc funkcjonariuszom spokojnej służby.

Po ostatnim wystąpieniu okolicznościowym lektor zapowiedział złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości a następnie zaprosił uczestników uroczystego apelu do zwiedzania pomieszczeń posterunku.