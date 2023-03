Policjanci zatrzymali sprawców kradzieży z włamaniem Powrót Generuj PDF Drukuj Współpraca łódzkich kryminalnych z pabianicką policją zaowocowała zatrzymaniem grupy osób podejrzanych o kradzież z włamaniem do jednego z mieszkań w Konstantynowie Łódzkim. Funkcjonariusze nie wykluczają jednak, że mężczyźni ci działali na terenie całego województwa. Grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

28 lutego 2023 roku funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi prowadzili działania na terenie powiatu pabianickiego. Podczas obserwacji bloku wielorodzinnego znajdującego się na ulicy Piłsudskiego w Konstantynowie Łódzkim zauważyli trzech mężczyzn pospiesznie wsiadających do samochodu osobowego marki Opel Vectra. Dotychczasowe ustalenia policjantów wskazywały na to, iż może to być grupa dokonująca włamań do mieszkań na terenie województwa łódzkiego. Policjanci chcąc sprawdzić powód dziwnego zachowania się mężczyzn niezwłocznie ruszyli za odjeżdżającym w kierunku Łodzi oplem. W tym czasie dyżurny pabianickiej jednostki przekazał funkcjonariuszom informację o włamaniu, do jednego z mieszkań w Konstantynowie Łódzkim. Okazało się, że lokal znajduje na tej samej ulicy z której odjechali obserwowani mężczyźni. W związku z powyższym funkcjonariusze natychmiast zatrzymali pojazd, którym poruszała się obserwowana grupa osób. Policjanci wylegitymowali kierowcę wraz z pasażerami, a następnie przeszukali ich samochód. W trakcie tych czynności zabezpieczyli znaczną kwotę pieniędzy oraz torebkę z biżuterią. W pojeździe odnaleźli również przedmioty i narzędzia, które mogły im służyć do dokonywania włamań. Mężczyźni ci zostali zatrzymani. Jak sie okazało byli to obywatele Gruzji w wieku od 22 do 34 lat. Podczas przeszukań miejsca ich zamieszkania mundurowi odzyskali część skradzionych przedmiotów oraz zabezpieczyli kolejne mogące służyć do popełniania przestępstw. W mieszkaniu zatrzymano również 20-letniego mężczyznę, który może mieć związek ze sprawą. Wszyscy usłyszeli już zarzuty kradzieży z włamaniem. Grozi im kara nawet do 10 lat więzienia. Po zakończeniu czynności przekazano mężczyzn funkcjonariuszom Straży Granicznej. Sprawa jest rozwojowa.

sierż.szt. Agnieszka Jachimek