O krok od tragedii Powrót Generuj PDF Drukuj Piotrkowscy policjanci ustalili dane kierującej, która na oznakowanym przejściu dla pieszych nie ustąpiła pierwszeństwa. Szybka reakcja pieszej, która prowadziła dziecięcy wózek pozwoliła na uniknięcie tragedii. Z uwagi na popełnione wykroczenie wobec 63-latki sporządzono wniosek do sądu o ukaranie.

Do Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim na skrzynkę mailową Stop Agresji Drogowej został przesłany film, na którym widać jak kierowca kia nie ustąpił pierwszeństwa pieszym, będącym na oznakowanym przejściu dla pieszych. Na nagraniu widać skrzyżowanie ulicy Wojska Polskiego i Stronczyńskiego. W pewnym momencie z lewej strony na przejście dla pieszych z zapaloną sygnalizacją świetlną w kolorze zielonym wchodzą dwie kobiety, gdzie jedna przed sobą prowadzi dziecięcy wózek. Kiedy kobiety znajdują się blisko środka jezdni z ulicy Stronczyńskiego wyjeżdża pojazd kia, który nie ustępuje pierwszeństwa pieszym. Gdyby nie szybka reakcja prowadzącej wózek mogłoby dojść do tragedii. Kobieta widząc, że pojazd wjeżdża na przejście odskoczyła do tyłu razem z wózkiem, a kierowca pojazdu odjechał. Policjanci po obejrzeniu nagrania od razu zajęli się tą sprawą. Ustalili, że podczas zdarzenia pojazd prowadziła 63-latka. Kobieta za popełnione wykroczenia usłyszała już zarzuty. Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych oraz za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym kobiecie zaproponowano mandat karny w wysokości 5000 złotych oraz 15 punktów karnych. Kobieta pomimo, że przyznała się do popełnionych wykroczeń odmówiła przyjęcia mandatu. W związku z tym zostanie wobec niej skierowany wniosek do sądu o ukaranie.

Dziękujemy świadkom zdarzenia za odpowiednią reakcję i przesłanie nagrania. Pamiętajmy, że posiadając materiał filmowy, na którym jest widoczne agresywne, rażąco naruszające zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym zachowanie kierowców możemy go przesłać na adres : stopagresjidrogowej@ld.policja.gov.pl, więcej informacji w linku: https://lodzka.policja.gov.pl/el1/stop-agresji-drogowej/619,STOP-AGRESJI-DROGOWEJ.html

asp. sztab . Izabela Gajewska