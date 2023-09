Otwarcie Posterunku Policji we Wrzącej Powrót Generuj PDF Drukuj 15 września 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie Posterunku Policji we Wrzącej w gminie Lutomiersk, na terenie powiatu pabianickiego. Ten nowy obiekt, na który czekali mieszkańcy regionu, to efekt współpracy i zaangażowania samorządu lokalnego, policji oraz organów państwowych.

W uroczystej zbiórce wzięli udział: Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi – nadinspektor Sławomir Litwin, Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Komendy Głównej Policji – inspektor Beata Szadkowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – Błażej Krawczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Na uroczystość przybyli parlamentarzyści: Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Marek Matuszewski, Piotr Polak i Tadeusz Woźniak. Swoją obecnością zaszczycili gospodarzy przedstawiciele władz samorządowych na czele ze Starostą Powiatu Pabianickiego – Krzysztofem Haburą. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych, lokalnych instytucji, placówek kulturalnych i oświatowych. Nie zabrakło Kapelana Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi księdza podporucznika Jacka Syjuda oraz Prawosławnego Kapelana Wojewódzkiego Policji w Łodzi księdza podpułkownika Straży Granicznej Adama Weremijewicza. W uroczystości uczestniczyła także kadra kierownicza, policjantki, policjanci oraz pracownicy Łódzkiego Garnizonu Policji.

Uroczystość związana z oddaniem do użytku nowego policyjnego obiektu rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi – nadinspektorowi Sławomirowi Litwinowi. Odegrano hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Powitano gości oraz przekazano informacje o regionie w jakim powstała nowa policyjna siedziba. Posterunek Policji we Wrzącej zasięgiem swojego działania obejmuje gminę Lutomiersk, która zajmuje powierzchnię 133,92 kilometrów kwadratowych, zamieszkuje ją ponad 7300 mieszkańców. Służbę w nim będzie pełniło 9 funkcjonariuszy. Budynek mieszczący się przy ulicy Sikorskiego to nowoczesny obiekt jednokondygnacyjny z dwuspadowym dachem o powierzchni 132,64 metrów kwadratowych. Na jego terenie znajduje się także budynek gospodarczy. Nowy posterunek jest w pełni wyposażony.

Kolejnym elementem uroczystej zbiórki było symboliczne przekazanie kluczy do obiektu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi na ręce Kierownika Posterunku Policji we Wrzącej.

Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Komendy Głównej Policji – inspektor Beata Szadkowska odczytała list Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora Jarosława Szymczyka. ,,Otwieranie jednostek policji w małych miejscowościach to jeden z głównych elementów zbliżania policji do społeczności lokalnej. Polacy mają prawo czuć się bezpiecznie, niezależnie od miejsca zamieszkania a my mamy obowiązek to bezpieczeństwo zapewnić”. W dalszej części listu Komendant Główny podkreślił, że otwarcie nowego posterunku to efekt zaangażowania i współpracy wielu osób i instytucji, a wsparcie z programu modernizacyjnego przyczyniło się do tego by to przedsięwzięcie mogło być zrealizowane. Podziękował za nieustającą współpracę i zrozumienie potrzeb Panu Mariuszowi Kamińskiemu – Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także za konstruktywne działanie na rzecz bezpieczeństwa samorządowcom. Funkcjonariuszom, którzy będą pełnić służbę w nowej policyjnej jednostce życzył satysfakcji oraz jak najlepszych efektów pracy tak aby trud włożony w realizację zadań przełożył się na uznanie i szacunek mieszkańców.

Podczas okolicznościowych przemówień głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi- nadinspektor Sławomir Litwin. W swoim wystąpieniu mówił o roli mieszkańców regionu, którzy zgłaszając swoje potrzeby znacząco przyczynili się do tego, że dzisiaj nastapiło otwarcie posterunku Policji we Wrzącej. Przywołał ważne daty związane z przebiegiem całego przedsięwzięcia zaczynając od dnia przekazania działki pod budowę nowego policyjnego obiektu przez Starostę Powiatu Pabianickiego. Komendant Wojewódzki podziękował parlamentarzystom, władzom centralnym policji, i wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowej policyjnej jednostki. Zwrócił się także do funkcjonariuszy z Posterunku Policji we Wrzącej.

Ostatni głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk – Tadeusz Borkowski.

Po wystąpieniach okolicznościowych lektor zapowiedział przekazanie pojazdu służbowego. Kluczyki do nowego radiowozu Kierownikowi Posterunku Policji we Wrzącej przekazał Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach – inspektor Jarosław Tokarski wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Lutomiersk - Tadeuszem Borkowskim. Samorząd przekazał połowę środków finansowych na zakup pojazdu służbowego. Oznakowany radiowóz Kia Ceed z silnikiem 1,6 o mocy 160 koni mechanicznych będzie wykorzystywany przez funkcjonariuszy posterunku, którzy zadbają o bezpieczeństwo mieszkańców regionu.

Dowódca złożył meldunek o zakończeniu uroczystości. Zaproszono uczestników uroczystej zbiórki do zwiedzania pomieszczeń nowego policyjnego obiektu we Wrzącej.

Dagmara Mościńska