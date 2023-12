Otwarcie nowoczesnego Posterunku Policji w Bolimowie Powrót Drukuj 12 grudnia 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Bolimowie. Ten nowy obiekt, na który czekali mieszkańcy regionu, to efekt współpracy i zaangażowania samorządu lokalnego, policji oraz organów państwowych.

W uroczystej zbiórce wzięli udział: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi –inspektor Tomasz Jędrzejowski, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – Marcin Szmaja, Radna na Sejmik Województwa Łódzkiego - Beata Ozga-Flejszer, Burmistrz Miasta i Gminy Bolimów - Stanisław Linart. Swoją obecnością zaszczycili gospodarzy przedstawiciele władz samorządowych na czele ze Starostą Powiatu Skierniewickiego – Mirosław Belina. Udział w uroczystości odtworzenia posterunku wzięła Prokurator Rejonowy w Skierniewicach – Magdalena Hryniewicz-Rucińska, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych i lokalnych instytucji. Nie zabrakło Kapelana Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi księdza podporucznika Jacka Syjuda, Kapelana Roberta Kwatek oraz Proboszcza Parafii Świętej Trójcy w Bolimowie. W uroczystości uczestniczyła także kadra kierownicza, policjantki, policjanci oraz pracownicy Łódzkiego Garnizonu Policji.

Uroczystość związana z oddaniem do użytku nowego policyjnego obiektu rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – inspektorowi Tomaszowi Jędrzejowskiemu. Odegrano hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Powitano gości oraz przekazano informacje o regionie w jakim powstała nowa policyjna siedziba. Posterunek Policji w Bolimowie zasięgiem swojego działania obejmuje gminę Bolimów, która zajmuje powierzchnię 112,2 kilometrów kwadratowych, zamieszkuje ją około 4000 mieszkańców. Służbę w posterunku będzie pełniło 8 funkcjonariuszy. Budynek mieszczący się przy ulicy Zastodolnej to nowoczesny obiekt jednokondygnacyjny o powierzchni 180 metrów kwadratowych. Działka, na której się znajduje ma 1900 metrów kwadratowych, została przekazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów. Nowy posterunek jest w pełni wyposażony. Kolejnym elementem uroczystej zbiórki było symboliczne przekazanie kluczy do obiektu przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi na ręce Kierownika Posterunku Policji w Bolimowie.

Podczas okolicznościowych przemówień głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi- inspektor Tomasz Jędrzejowski. W swoim wystąpieniu odczytał list od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinspektora Sławomira Litwina. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowej policyjnej jednostki. Zwrócił się także do funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Bolimowie.

Głos zabrał także Burmistrz Miasta i Gminy Bolimów – Stanisław Linart.

Dowódca złożył meldunek o zakończeniu uroczystości. Zaproszono uczestników uroczystej zbiórki do zwiedzania pomieszczeń nowego policyjnego obiektu w Bolimowie.

starszy sierżant Aneta Placek-Nowak