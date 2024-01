Ogólnopolski Noworoczny Turniej Piłki Halowej im. Jana Kuropatwy IPA CUP za nami!! Powrót Drukuj 11 stycznia 2024 roku szczytny cel zebrał na terenie łódzkiej Atlas Areny nie tylko miłośników sportowych emocji. Graliśmy dla dzieci, podopiecznych Fundacji Dom w Łodzi. Oprócz zwycięskich drużyn wyłoniliśmy także liderów w kategorii najlepszego strzelca, bramkarza, zawodnika. Nagrodziliśmy najbardziej żywiołowych kibiców. Dziękujemy, że byliście za nami!

Sportowa rywalizacja, drużyny z całej Polski, mecz gwiazd, pokazy sprzętu służb mundurowych, rozmowy o bezpieczeństwie, pozytywne emocje, gromkie brawa i wspierające okrzyki kibiców. Było gorąco, rozgrzaliśmy serca tych, którzy partnerowali nam w tym szlachetnym przedsięwzięciu i wszystkich, którym nie jest obca troska o potrzebujące pomocy dzieci. Bo to dla nich, podopiecznych Fundacji Dom w Łodzi, to spotkanie. Dom w Łodzi powstał w 2006 roku dzięki wielkiemu sercu Pani Jolanty Bobińskiej, obecnej Prezes Fundacji. Chore, niepełnosprawne, porzucone dzieci, mają prawdziwy dom, pełen miłości troski, z dala od szpitalnych łóżek. Kryje wiele historii i chociaż nie wszystkie kończą się szczęśliwie to właśnie w tym miejscu dzieci znajdują to, co pomaga znieść trudy losu. Nie trzeba więcej słów….

Charytatywny turniej zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi oraz Łódzką Grupę Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji odbył się 11 stycznia 2024 roku na terenie łódzkiej Atlas Areny. Piłkarskie rywalizacje o miejsce ,,na pudle” zainaugurował mecz pomiędzy drużyną IPA KWP w Łodzi a 6. Batalionem z Gliwic. Zaangażowanie towarzyszące zawodnikom obu drużyn kilka razy przechylało szalę zwycięstwa raz na jedną, to na drugą stronę, by zakończyć się remisem 1:1. Piłkarskie zmagania zagrzały do sportowej walki reprezentantów kolejnych 10 drużyn turniejowych. Działo się! Kibicujące zespoły ze szkół podstawowych i placówek oświatowych ponadpodstawowego szczebla z terenu województwa łódzkiego dawały z siebie wszystko by wesprzeć piłkarzy. Turniejowym spotkaniom drużyn piłkarskich towarzyszyły też inne wydarzenia. Była symulacja akcji ratunkowej wobec osoby, pod którą załamał się lód i dużo treści o bezpieczeństwie podczas zimowego wypoczynku, bo już niebawem uczniowie rozpoczną wyczekiwane z niecierpliwością ferie. Szereg profilaktycznych gier, zabaw, konkursów profilaktycznych dotyczyło bezpiecznych zachowań. Nie zabrakło policyjnych znawców zasad bezpieczeństwa – Kota Prewencjusza i Komisarza Błyska. Pokaz sprzętu jaki na co dzień wykorzystują funkcjonariusze SPKP w Łodzi, policjanci prewencji omawiający zasady bezpieczeństwa, o zachowaniach zgodnych z przepisami mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego, policyjni profilaktycy z całego garnizonu, stoisko doborowe, pokaz taktyk i technik interwencji, to kolejne atrakcje towarzyszące rozgrywkom. W krzewieniu bezpiecznych postaw wspierały nas także inne służby i instytucje: Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe województwa łódzkiego, Państwowa Straż Pożarna w Łodzi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego Łodzi, 1 Batalion Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi.

Emocje sięgnęły szczytu podczas towarzyskiego meczu rozegranego pomiędzy reprezentacją Kierownictwa garnizonu łódzkiej Policji a drużyną gwiazd piłki nożnej i estrady, w której zagrały same sławy takie jak: Jacek Krzynówek, Paweł Golański, Marek Saganowski, Marek Citko czy członkowie zespołu ,,PECTUS”. Prawdziwie mistrzowskie rozegranie doprowadziło do wyniku 3:3, po rzutach karnych zwyciężyła reprezentacja "Gwiazd". Walka była zacięta do ostatniej minuty.



Po pokazowym meczu jury w składzie:

Adam Bar – reprezentujący Łódzkiego Kuratora Oświaty

mł. insp. Rafał Mrozowski – Sekretarz Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej IPA

podinsp. Artur Kawucha – reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, wyłoniło zwycięzców konkursu ,,SUPERKIBICE”.

Na trzecim miejscu znalazła się drużyna kibicująca ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Łowiczu drugie miejsce zajęli uczniowie ze szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi. Najlepszymi kibicami okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Bełchatowie.

Rozgrywki trwały do godzin wieczornych, kiedy to przyszedł czas na ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i pamiątkowych medali. Kto okazał się najlepszy?

III miejsce w klasyfikacji ogólnej zajęła reprezentacja Polskiej Policji

II miejsce – drużyna reprezentująca Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi

I miejsce – reprezentanci Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi



Przyznano także nagrody indywidualne:

- Najlepszy Bramkarzem został – Artur Krysiak reprezentujący KWP w Łodzi

- Najlepszym Zawodnikiem turnieju został Michał Marciniak z KW PSP

- Najlepszym Strzelcem - Marcin Piotrowski z KGP



Turniej otworzyli a także podsumowali I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Tomasz Olczyk oraz Prezes Zarządu Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA kom. Aneta Sobieraj. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim partnerom i tym, którzy wsparli charytatywny cel.

Dziękujemy, że byliście z nami!

zdjęcia: podkom.Dominik Stanek WKS KWP w Łodzi