Ponad 11 kilogramów narkotyków przejęte przez łódzkich policjantów Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 48, 33 i 50 lat, którzy wprowadzali do obrotu narkotyki w ilości nie mniejszej niż 10 kilogramów. Ponadto podczas przeszukania mieszkania 48-latka skonfiskowano ponad 11 kilogramów środków odurzających a u najmłodszego z nich 63 gramy niedozwolonych substancji. Przestępstwo posiadania znacznych ilości narkotyków zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast za wprowadzanie do obrotu takich ilości środków odurzających, grozi kara nawet do 12 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Łodzi prowadząc rozległe, wielowątkowe i skomplikowane śledztwa dotyczące działalności zorganizowanych grup przestępczych 15 kwietnia 2024 roku po godzinie 19:00 dotarli do mieszkania przy ulicy Mazurskiej, gdzie przy 48-latku ujawnili 4 kilogramy marihuany oraz ponad 7 kilogramów amfetaminy.

W trakcie przeszukania do lokalu wszedł jego 33-letni kolega. Jak się okazało mężczyzna również posiadał znaczne ilości narkotyków. Ponadto obaj brali udział w przestępczym procederze wprowadzania do obrotu środków odurzających w ilości nie mniejszej niż 10 kilogramów w którym towarzyszył im 50-latek. Ten z kolei został zatrzymany przez łódzkich policjantów dwa dni wcześniej.

Zatrzymani w Prokuraturze Rejonowej Łódź- Śródmieście usłyszeli zarzuty: posiadania znacznych ilości narkotyków oraz przygotowania i wprowadzenia ich do obrotu. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec dwóch podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy a najmłodszy z nich objęty został policyjnym dozorem.

Zaangażowanie i rozpoznanie rozpracowywanego środowiska przestępczego pozwoliły na zatrzymanie łącznie 16 osób w związku z narkotykowymi przestępstwami nad którymi policjanci pracowali od kilku miesięcy. Ponadto kryminalni oprócz środków odurzających ujawnili przy zatrzymanych również tytoń i papierosy bez polskich znaków akcyzy.

Efektem pracy śledczych jest rozbijanie kolejnych grup przestępczych oraz kończenie ich nielegalnej działalności jak również udaremnianie wprowadzania do obrotu detalicznego narkotyków na terenie Łodzi.

aspirant Kamila Sowińska