Policyjne Targi Pracy i Edukacji Powrót Drukuj Na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyło się wydarzenie, które na długo zapadnie w pamięć wszystkim, którzy byli 15 maja z nami. Ogromna dawka policyjnej wiedzy, mnóstwo pieczołowicie przygotowanych przez mundurowych atrakcji, a przede wszystkim szansa zobaczenia z bliska jak wygląda praca w niebieskiej formacji. To wszystko mamy nadzieję, zainspirowało was, by związać swoją przyszłość właśnie z zawodem policjanta.

15 maja 2024 roku mieliśmy przyjemność przygotować Policyjne Targi Pracy i Edukacji. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi jako organizator, oraz Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – współorganizator, połączyli siły, by ten dzień, dla odwiedzających Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną, był niepowtarzalny. Nie mogło być inaczej, bo zawód policjant to niezwykle ważna profesja. Uczniowie szkół średnich, studenci wyższych uczelni, mieli okazję zdobycia szczegółowej wiedzy na temat pracy policjantów różnych komórek organizacyjnych. Przeczytajcie co się działo.

Tak jak się spodziewaliśmy, mnóstwo zainteresowania wzbudziły psy i konie służbowe. Przewodnicy ze swoimi czworonożnymi współtowarzyszami oraz policjanci z Zespołu Konnego opowiadali na czym polega ich codzienna służba, jak zostać przewodnikiem policyjnego psa służbowego, ile trwa i na czym polega szkolenie jeźdźców i ich wierzchowców. Pokaz posłuszeństwa i umiejętności policyjnych psów to już było mistrzostwo.

Podczas targów zainteresowani mogli zadać nurtujące ich pytania dotyczące poszczególnych etapów rekrutacji do służby. Jak zacząć, jak się przygotować, jakie dokumenty wypełnić, gdzie je złożyć.

Byli z nami także policyjni ,,wodniacy”, policjanci pełniący służbę na zbiornikach wodnych. Prezentowali wykorzystywaną w sezonie łódź motorową, na której patrolują akweny dbają o bezpieczeństwo wszystkich wypoczywających nad wodą.

Widowiskowe okazało się zainscenizowane przez policjantów laboratorium kryminalistycznego, miejsce zbrodni. Uczestnicy mogli przez chwilę wcielić się w rolę technika kryminalistyki. Jak zabezpieczane jest miejsce zbrodni, jak zbiera się ślady, jakie narzędzia i wykorzystywany sprzęt oraz policyjna dokładność może zadecydować o wykrywczym sukcesie i rozwiązaniu kryminalnej zagadki.

Dzięki obecności funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi młodzi ludzie odwiedzjący nasze targi mogli poczuć się członkiem takiego oddziału przymierzając umundurowanie i wyposażenie policjanta OPP wykorzystywane przez pododdział zwarty, przyjrzeli się armatce wodnej, zajrzeli do radiowozu z urządzeniem LRAD.

Nie zabrakło policjantów ruchu drogowego prezentujących wyposażenie jakim na co dzień się posługują. Można było zobaczyć z bliska ręczny miernik prędkości, alkomat, sprawdzić czy wygodnie się siedzi na służbowym motocyklu. Oznakowane radiowozy, i Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego, pokazy przy użyciu alkogogli i miasteczko ruchu drogowego, to jedne z atrakcji przygotowanych przez mundurowych.

Funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi podczas targów prowadzili pokaz sprzętu pirotechnicznego.

Specyfika pracy poszczególnych komórek organizacyjnych w policji zaprezentowana przez funkcjonariuszy pokazała różnorodność pasji jakie można realizować i spełniać się w tym zawodzie.

Podczas targów przedstawiciele Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu prezentowali specjalną ofertę edukacyjną dla uczniów szkół mundurowych, przedstawiając również możliwości jakie oferuje ich uczelnia przyszłym studentom.

Policjanci dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem, przybliżając kuluary swojej misji, jaką jest służba w policyjnym mundurze. Mamy nadzieję, że wielu z uczestniczących w naszych targach zainspirowało się, uwierzyło w siebie i podejmie decyzję o kandydowaniu w policyjne szeregi. Zapraszamy!

Dagmara Mościńska

video: sierż. Mateusz Piliński

foto: podkom. Dominik Stanek

