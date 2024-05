Ogólnopolski Turniej ,,Mundial Uniejów 2024” Powrót Drukuj Trzecia edycja Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn o Puchar Komendanta Głównego Policji inspektora Marka Boronia rozstrzygnięta. Puchar dla najlepszej drużyny męskiej trafił do Reprezentacji Straży Granicznej. Pierwsze miejsce w piłkarskich zmaganiach w kategorii kobiet zajęła drużyna Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

27, 28 ,29 maja 2024 roku, to trzy piłkarskich zmagań na obiekcie sportowym im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie, w przedsięwzięciu zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi.

Za nami turniej, który w swoim założeniu oprócz budowania dobrej atmosfery w służbie poprzez współzawodnictwo sportowe, ma także na celu upamiętnienie naszych kolegów, którzy w 2007 roku zginęli w trakcie służby, podczas tragicznych wydarzeń na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu. Zawsze będziemy o nich pamiętać. Tegoroczna, III edycja była wyjątkowa. Charytatywny mecz rozegrany pomiędzy Kierownictwem garnizonu łódzkiej Policji a samorządowcami Uniejowa, był wsparciem dla mł. asp. Krzysztofa Sobieraja. Nasz kolega, w styczniu tego roku, chciał zatrzymać pojazd, który poruszał się z niedozwoloną prędkością. Kierowca nie zareagował na policyjne sygnały do zatrzymania się i rozpędzonym samochodem potrącił funkcjonariusza, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Nieprzytomny policjant w stanie krytycznym trafił do szpitala, gdzie przeszedł poważną operację ratującą jego życie. Żyje, od tamtego czasu walczy o powrót do zdrowia i pełnej sprawności, która wiąże się z przejściem długotrwałej, specjalistycznej i kosztownej rehabilitacji. Walczy dzielnie. Był tutaj razem z nami, ze swoimi najbliższymi. Wspiera go żona Justyna i syn Wojtuś.

Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili: nadinsp. Roman Kuster Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. Tomasz Olczyk Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, insp. Tomasz Michułka Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, insp. Dariusz Walichnowski Komendant Stołeczny Policji, insp. Tomasz Jędrzejowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi wraz z kadrą kierowniczą policji garnizonu łódzkiego, Magdalena Werstak, Aneta Kulesza, wdowy po tragicznie zmarłych policjantach, Małgorzata Komajda Starosta Powiatu Poddębickiego, Józef Kaczmarek Burmistrz Miasta Uniejów, podinsp. Krzysztof Balcer Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. łódzkiego wraz z Wiceprzewodniczącym podinsp. Tomaszem Borowieckim, mł. insp. Andrzej Szary Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego, nadinsp.w st. spocz. Władysław Padło Przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach wraz z Sekretarzem Fundacji mł. insp. w st. spocz. Zenonem Parchimowiczem, nadinsp. w st. spocz. Sławomir Litwin. Szczególne miejsce wśród gości zajął mł. asp. Krzysztof Sobieraj, wraz z żoną i synkiem. Nie zabrakło także ks. podpor. Jacka Syjuda kapelana Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi, kom. Anety Sobieraj Prezesa Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Byli z nami: Wioletta Skowyra Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach, Józef Kuczka, a także trenerzy, kierownicy, zawodniczki i zawodnicy drużyn biorących udział w turnieju.

34 drużyny ( 24 męskie i 10 żeńskich reprezentacji służb mundurowych) walczyły o zwycięstwo w zawodach. Sport i służba mundurowa stawiają tak naprawdę bardzo do siebie podobne wymagania. Siła charakteru, doskonałe przygotowanie fizyczne, odporność na stres, umiejętność działania pod presją czasu. Pokonywanie nowych wyzwań, rywalizacja w duchu fair play, możliwość połączenia sił w wydarzeniu o charytatywnym charakterze.

Piłkarskie rywalizacje o miejsce ,,na pudle” zainaugurował mecz pomiędzy Kierownictwem garnizonu łódzkiej Policji, na czele z kapitanem drużyny, insp. Mariuszem Krzystyniakiem, Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi, wspieranym przez insp. Tomasza Olczyka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz podinsp. Daniela Grzyba zGabinetu Komendanta Głównego Policji a władzami Uniejowa. Działo się! Zaangażowanie towarzyszące zawodnikom obu drużyn, pozytywne emocje, gromkie brawa i wspierające okrzyki kibiców. Kolejny dzień, kolejne mecze, w ostatnim dniu turniejowym, 29 maja, odbyły się rozgrywki pucharowe, wreszcie finały. Wyłoniono zwycięzców zasługujących na trofea.

W kategorii kobiet:

1 miejsce – Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

2 miejsce – Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

3 miejsce - Komenda Stołeczna Policji

W kategorii mężczyzn:

1 miejsce – Reprezentacja Straży Granicznej

2 miejsce – ZW NSZZ KWP w Bydgoszczy

3 miejsce – 16 Dywizja Zmechanizowana w Olsztynie

Nagrody zwycięzcom wręczył insp. Mariusz Krzystyniak Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi. Drużyny odebrały nagrody i gratulacje, także z rąk insp. Tomasza Olczyka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, insp. Dariusza Walichnowskiego Komendanta Stołecznego Policji, oraz Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów woj. Łódzkiego podinsp. Krzysztofa Balcera.

Gratulujemy zwycięzcom i do zobaczenia za rok!

Partnerem Wydarzenia było "Województwo Łódzkie"

Patronatem honorowym imprezę objęli: Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Komendant Główny Policji, Polski Związek Piłki Nożnej, Łódzki Związek Piłki Nożnej

Partnerzy wydarzenia : Powiat Poddębicki, Miasto Uniejów, ZW NSZZ Policjantów woj. łódzkiego, Łódzka Grupa Wojewódzka IPA

Dagmara Mościńska

video: sierż. Mateusz Piliński

foto: podkom. Dominik Stanek