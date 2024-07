Piknik rodzinny ,,Bezpieczne wakacje z mundurem” Powrót Drukuj 13 lipca 2024 roku przy Atlas Arenie, odbył się piknik rodzinny pod hasłem ,,BEZPIECZNE WAKACJE Z MUNDUREM”. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach Wojewódzkich Obchodów Święta Policji. W imprezę zaangażowane zostało wiele służb mundurowych. Podczas prezentacji swoich umiejętności oraz stanowisk wyposażonych w sprzęt specjalistyczny, funkcjonariusze przybliżali zebranym swoją pracę oraz promowali ideę bezpiecznego stylu życia.

Sobotni poranek przy Atlas Arenie zapowiadał się sportowo. Z minuty na minutę powiększała się liczba osób biorących udział w pikniku rodzinnym ,,Bezpieczne wakacje z mundurem”. Wydarzenie skierowane było zarówno do biegaczy biorących udział w zmaganiach, jak i do odwiedzających stoiska przygotowane prze łódzką policję i zaprzyjaźnione służby.

Oficjalnie wydarzenie otworzył insp. Andrzej Patrzałek wraz z Senatorem Arturem Duninem, Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Łódzkiego Piotrem Borsem oraz Wiceprezydentem Miasta Łodzi Adamem Wieczorkiem.

Tego dnia największe zainteresowanie wzbudził bieg z okazji Święta Policji o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi na dystansie 5 kilometrów. Podczas imprezy odbył się dodatkowo bieg specjalny dla dzieci. Łącznie na starcie stawiło się blisko 300 biegaczy.

Punktualnie o godzinie 11.00 wystartowali najmłodsi, którzy determinacją i wolą zwycięstwa nie ustępowali starszym sportowcom. Rywalizacja była zacięta, a najmłodsza uczestniczka miała zaledwie 3 latka!

Następnie o godzinie 12.00 rozpoczął się bieg główny na dystansie 5 km o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Rywalizacja była emocjonująca, a na podium znaleźli się najlepsi:

W kategorii „Policja” mężczyźni zwyciężyli:

1) Damian Skupiński – z czasem 15:40 z Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie

2) MARUSZEWSKI ARKADIUSZ – z czasem 00:15:40 Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli

3) KOŁOMAŃSKI MICHAŁ – z czasem 00:15:43 z Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej



W kategorii „Policja” wśród kobiet najlepsze były:

1) PAWLIK MARTA z czasem 00:18:33 z II Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

2) RZEZNIK KAROLINA z czasem 00:19:52 z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie

3) MARCINIAK EDYTA z czasem 00:20:34 Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu



W kategorii „Open” wśród mężczyzn najlepszymi okazali się:

1) KOSIŃSKI MICHAŁ z czasem 00:16:53

2) WIERUCKI BARTŁOMIEJ z czasem 00:17:03

3) KOSIŃSKI TOMASZ z czasem 00:18:26



a wśród kobiet zwyciężyły:

1. KOVALENKO ANNA z czasem 00:18:51

2. KRASOŃ BEATA z czasem 00:22:33

3. BRYKOWSKA TERESA z czasem 00:22:49



Pojawiły się jeszcze dwie nagrody niespodzianki. Wyróżniono osobę, która dobiegła na metę jako 25 oraz 105. W ten sposób podkreślono, iż właśnie w 2024 roku obchodzimy 105 rocznicę powstania Polskiej Policji Państwowej oraz 25-lecie reformy administracyjnej w Polsce.

Na pikniku rodzinnym pojawili się przedstawiciele formacji mundurowych i tych związanych z bezpieczeństwem - policjanci, strażacy, strażnicy miejscy, funkcjonariusze Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei, Straży Granicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego, a także przedstawiciele Centrum Powiadamiania Ratunkowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Nie zabrakło motocyklistów z Klubu Motocyklowego Knight Riders oraz zabytkowych pojazdów milicyjnych. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się też stanowiska zorganizowane przez samorządy pełne lokalnych przysmaków i tradycyjnych strojów. Nieodłącznym wsparciem tego przedsięwzięcia był Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów Województwa Łódzkiego oraz Łódzka Grupa Wojewódzka IPA. Każda z formacji wystawiła stoisko tematyczne, gdzie na odwiedzających czekało wiele niespodzianek. Były konkursy, gry zręcznościowe i animacje. Dzieci mogły wziąć udział nie tylko w zabawach, ale także w praktycznych szkoleniach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Można było zobaczyć z bliska sprzęt używany przez różne formacje, przymierzyć ich stroje i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Była to wyjątkowa okazja, żeby wsiąść do służbowych pojazdów. Wśród atrakcji festynu mogliśmy zobaczyć pokaz wyszkolenia psów służbowych. Straż Miejska w Łodzi wraz z funkcjonariuszami z Oddziału Konnego KPP w Tomaszowie Mazowieckim przygotowała widowiskowy pokaz wyszkolenia koni, a funkcjonariusze Kadry Sztuk Walki KWP w Łodzi zaprezentowali profesjonalny pokaz taktyki i techniki interwencji. W trakcie festynu widzieliśmy efekty współpracy Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Policji, Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego podczas symulacji udzielania pomocy ofierze wypadku drogowego.

Osobom, które wykazywały zainteresowanie mundurem policyjnym, funkcjonariusze dokładnie tłumaczyli, jak wyglądają poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego, jakie dokumenty należy złożyć oraz gdzie szukać informacji dotyczących procedury rekrutacyjnej.

Dzieci wraz z rodzicami i opiekunami tłumnie odwiedzały miejsce imprezy, a każdy milusiński wrócił do domu z otrzymanymi pamiątkami i uśmiechem na twarzy. Mamy nadzieję, że ten piknik rodzinny wraz z zawodami biegowymi na stałe wpisze się w sportowy harmonogram imprez będących w zainteresowaniu mieszkańców naszego województwa.

podkom. Adam Dembiński/kom. Aneta Sobieraj