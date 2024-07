Pościg ulicami miasta zakończony dachowaniem Powrót Drukuj 11 lipca 2024 roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego chcieli zatrzymać Jaguara który znacznie przekroczył prędkość w obszarze zabudowanym. Kierujący podjął próbę ucieczki, która zakończyła się pościgiem i dachowaniem uciekającego pojazdu. Mężczyzna został zatrzymany i następnego dnia usłyszał zarzuty.

11 lipca 2024 roku w godzinach nocnych policjanci skierniewickiej drogówki nadzorowali prędkość pojazdów na głównych ciągach komunikacyjnych Skierniewic. Około godz. 22.40 na wiadukcie zmierzyli prędkość Jaguara, który znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość jadąc 107 km/h . Kierujący zjechał z wiaduktu i zatrzymał się do kontroli w zatoce przy ulicy Sobieskiego. Podczas podejścia kontrolującego policjanta do pojazdu ten nagle ruszył i rozpoczął ucieczkę. Policjanci rozpoczęli pościg, który prowadził przez znaczną część miasta. Na ulicy Kościuszki kierujący Jaguarem nie zapanował nad pojazdem i zjechał na pobocze uderzając w ogrodzenie, a następnie dachował. Kierujący dalej zaczął uciekać pieszo, co skutecznie udaremnili mundurowi. Okazało się, że powodem zachowania 21-letniego mężczyzny był sądowy zakaz kierowania pojazdami. Sprawca jechał sam i był trzeźwy. Dodatkowo funkcjonariusze w samochodzie znaleźli niewielką ilość marihuany. Podejrzany został zatrzymany i następnego dnia usłyszał zarzuty za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za kierowanie pojazdem mimo sądowego zakazu oraz posiadanie środków zabronionych. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Osobno podejrzany odpowie za naruszenia drogowe podczas pościgu.

Przypominamy - niezatrzymanie się do kontroli drogowej to przestępstwo!

Musimy mieć świadomość, że jeżeli na drodze policjant wyda polecenie do zatrzymania auta poprzez zastosowanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych nadawanych z pojazdu służbowego, mamy obowiązek zatrzymać się pod groźbą kary pozbawienia wolności. Niezatrzymanie pojazdu w tej sytuacji zmusi policjantów do podjęcia pościgu, który zawsze stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Za niezatrzymanie się i kontynuowanie jazdy grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

komisarz Robert Zwoliński